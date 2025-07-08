LINE禮物攜手星巴克與十大品牌　周年回饋最高17%

▲LINE禮物上線4周年。（圖／LINE台灣，下同）

記者吳立言／綜合報導

通訊平台LINE旗下的送禮服務「LINE禮物」自2020年上線以來，已陪伴台灣用戶走過四年，今（8）日公布服務累積送出超過7,000萬份禮物，並首次揭露三大世代用戶的送禮行為趨勢與五大熱門品類洞察，觀察到送禮文化正從節慶禮儀轉向日常情感表達，展現出「剛剛好」的人際互動溫度。

LINE指出，整體用戶以中生代族群（30-49歲）成長幅度最為顯著，年增率達30%，反映這一世代日益重視數位化人際連結與即時互動的需求。透過簡便操作與社群式互動，LINE禮物逐步改變用戶「為什麼送」與「怎麼送」的思維，打造出一套日常化、無壓力的贈禮文化。

適逢服務週年，LINE同步啟動「有禮物的話」主題活動，串聯多家品牌參與，包含星巴克、美妝保養、香氛等領域。今（8）日中午12點起，星巴克限時推出「幸運星快閃」活動，用戶只要送出指定飲品，即有機會獲得價值5,200元的「一個月份咖啡券」。DIOR、YSL、MONTBLANC、潘海利根、歐舒丹、1010 Hope、AVEDA、SABON等品牌也於7月推出限定禮盒與贈品回饋。

此外，LINE FRIENDS人氣角色莎莉也與LINE禮物一同歡慶生日。活動期間送出指定生日禮物者，最高可獲得17% LINE POINTS 回饋。LINE更釋出四支「互動情境短片」，呈現生活中最常見的LINE聊天室互動情境，提醒用戶在「心情低落」「加班打氣」「感謝幫忙」「生日祝福」等時刻，用一份禮物傳遞剛剛好的溫暖心意，延伸送禮從「節日」走入「日常」的社交可能。