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社會 社會焦點 保障人權

大學生吵架罵人「夏西夏景」　法院公道價4000元

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名大學生小豪（化名）因細故與A女鬧得不愉快，去年12月間竟在社群平台Instagram發文，辱罵A女、B男，「X女人」、「讓寵物跑出來夏西夏景亂咬人對嗎」，結果反而害自己吃上官司。法官日前審理之後，依犯公然侮辱罪判處小豪罰金4000元，得易服勞役4日。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲小豪在IG發文罵人，結果卻害慘自己。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪因與A女發生細故，竟在去年12月間於IG發文辱罵A女、B男，內容包含「X女人，管好妳家的狗可以嗎？讓寵物跑出來夏西夏景（丟人現眼）亂咬人對嗎」、「暴露狂」、「誰家的狗啊？放出來丟人現眼的」等等，導致A女和B男的人格及社會評價受到貶損。

後來，A女和B男的朋友看到小豪的IG文章，便將此事轉告兩人，兩人這才決定向警方報案並提告。小豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

法官認為，小豪的文章內容使用粗鄙字眼，帶有輕蔑他人、使人難堪的意思，而且他發文的動機只是為了宣洩個人不滿情緒，與公共利益無關，極易使不知情的人對A女和B男留下負面印象，確實對兩人的名譽造成相當的不良影響。

法官表示，考量到小豪已經坦承犯行，雖然他有意和解，但遭A女和B男拒絕，最終依犯公然侮辱罪判處他罰金4000元，得易服勞役4日，全案仍可上訴。

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