女侵門踏戶潑水挑釁！髮廊老闆連罵6次「破麻」　二審逆轉判有罪

▲周男連飆吳女6次「破麻」，遭罰6000元。（示意圖／翻攝自unsplash）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名髮廊老闆周男因不滿吳女在店門口潑水，又持手機錄影挑釁，憤而回罵6次「破麻」，一審法院審理時，認為是吳女先主動挑起爭端，周男回嘴屬人性之自然反應，判周無罪；但案經上訴高雄高分院，法官認為周男連罵6次「破麻」，屬於抽象謾罵，足以貶損吳女的人格、名譽，依犯公然侮辱罪，處周男6000元罰金，可易服勞役6天。

判決指出，2022年6月12日晚間，吳女先是到周男所經營的髮廊兼住處後方潑水，接著又繞到店門口嚷嚷著要髮廊老闆娘出來，周男當時坐在店內，受不了回罵對方「破麻，你說怎樣？」氣得吳女立刻拿出手機錄影蒐證，回嗆「錄影中，來，你再罵」，周男也不甘示弱反嗆：「阿來破麻，不然你是要怎樣？」，還放慢速度連續飆罵她「破～麻～」，遭吳女提告公然侮辱。

周男辯稱，當時並未營業，他是坐在家裡與吳女對罵，但他沒有指名道姓，並非針對吳女，而是在叫他家養的蜜袋鼯（綽號破麻），並強調是吳女先惡意挑釁，沒有經過他同意就拍攝他家，直言「我不是一個斯文的人，所以我才這樣子，她已經走到我家騎樓裡面，我在家的門口裡面跟他對罵，我門是關的，留一個小門我坐在家裡面跟他對罵」。

一審法官認為，是吳女主動挑起本件爭端，雖然周男回罵對方「破麻」等語令人不快，但因當時雙方爭吵，無法控制情緒，自然無法以溫柔、平順的言語溝通，尚屬人性之自然反應。

檢方不服上訴，高雄高分院認為「破麻」意指女性私生活複雜、行為不檢點，有貶低、鄙視他人之意。周男連罵6次，已非單純情緒抒發，純粹是對人格污衊及侮辱，屬於抽象謾罵，足以貶損吳女之人格、名譽及社會評價，構成審酌雙方調解破局，周男不願賠償吳女20萬元，最後判周男罰金6000元，可易服勞役，全案還可上訴。