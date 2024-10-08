台男辱罵超商女店員「大箍查某」　被判拘役50日

▲北市男子因辱罵超商女店員體型，被台北法院認定公然侮辱，判拘役50日。圖為示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso.com）

文／中央社

北市趙姓男子被控針對超商女店員體型罵「大箍查某」加髒話15秒。台北地院日前認定趙男公然歧視女性，依公然侮辱罪判拘役50日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，趙姓男子於民國113年2月間前往台北市某間超商，自稱曾在店內寄放可樂1罐，現在欲拿取。

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女店員表示，沒被交代此事而先予拒絕，再以電話向超商區經理反應此事，經區經理表示雖不清楚來龍去脈，但為息事寧人，同意先提供，女店員允許趙男取走可樂。

趙男對女店員處理程序仍十分不滿，謾罵1次髒話後走出店外，竟然又返回店內，接續以「大箍查某」加髒話謾罵15秒，侵害女店員名譽人格等，逾越一般人可合理忍受範圍。

法官認為，趙男返回店內持續辱罵女店員長達15秒鐘，嚴重侵害女店員執行職務的形象與尊嚴，辱罵內容更以「大箍查某」嘲笑身為女性的身材，明顯對身材非纖細女性族群的歧視性訕笑，羞辱性極強，堪以想見已對女店員心理狀態及工作環境造成不利影響，進而否定自我人格尊嚴。

法官認定，趙男所為，循其整體脈絡無非為嘲弄、攻訐女店員而已，難認有何促進公共事務思辯，或屬文學、藝術表現形式，或具學術、專業領域等正面價值。 台北地院日前依公然侮辱罪，判趙男拘役50日，得易科罰金。可上訴。