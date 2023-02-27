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社會 社會焦點 保障人權

罵人「醜女」逆轉無罪　法官：非美學專家說話不具權威性

▲。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲鄭女被罵醜女，提告二審卻敗訴。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者張靖榕／綜合報導

台北一處百貨廣場內2名商家起爭執，李男脫口罵鄭女「醜女」，讓鄭女氣得一狀告上法院。一審法官認為李男確犯公然侮辱罪，判罰4000元新台幣，李男不服上訴，二審成功翻轉為無罪，因為法官表示雖然傷害他人主觀情感，但因李不是美學專家，美醜只是個人主觀評論，難認有減損鄭女的聲譽。

一審判決書指出，李男辱罵鄭女「醜女」，明顯不尊重對方的名譽法益，確實觸犯公然侮辱罪，判李男罰金4000元，若服勞役以新台幣1000元抵1日。

李男不符提出上訴，表示雙方當時吵架是因為鄭女指控他觸碰身體，威脅要告性騷擾，「就因為我和她素來不合，就說我說她醜。」

二審判決書指出，李男鄭女都是百貨廣場的商家，雙方長期相處不睦，檢查官對此並未提出異議。鄭女起初向警方表示在廣場販賣部前，被李男從後方碰撞，問對方為何撞她，對方除了否認還辱罵她「醜女」、「幹」，還有三字經等語。

證人是李男員工，她證稱李男並未碰到鄭女，也沒有說髒話，但確實有說她是「醜女」。李男則聲稱一開始是先說對方「水面」（台語），後來鄭女質問「為什麼說我醜女」，他才說「醜女是妳自己講的」。

法官認為李男是否有說「醜女」，以及說「醜女」是否有貶低鄭女的意思，應從語境和爭執脈絡去判斷，即便李男確實說了「醜女」2字，這本來就是表達個人審美觀，美醜是見仁見智，無絕對標準。

法官更提出「審美流暢理論」以及「愉悅─興致的審美模型」加強審酌觀點。此外，法官認為李男不具有對美學評論的學識經歷與社會權威地位，對於美醜的觀念「只反映出他個人大腦運作的效能而已，並不具有社會公信的權威價值」，因此認為不具影響力或煽惑力，就不足以減損鄭女聲譽，因此判決無罪。

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