家暴男砍殺妻、小姨！上國道丟凶刀滅證　警尋獲「全是血」關鍵曝

記者陸運陞、陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市一名謝姓男子當街持刀棒伏擊張姓妻子與小姨子，造成兩人送醫不治，手段兇殘震驚各界。而謝男購買凶刀的過程，以及行兇後駕車逃逸在國道上棄刀，警方搜索後找到有血跡凶刀的經過也曝光。

據了解，兇嫌早在案發前便已預謀行動。5月17日因家暴事件被趕出家門後，謝男搬回屏東老家。7月6日謝男從屏東北上，抵達土城後購買凶刀準備犯案，7日開庭結束後，謝男埋伏撞人，展開一連串行動，於大街上砍殺妻子跟小姨子後駕車逃逸，於彰化投案。

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）

警方偵訊時詢問謝男凶刀在哪，謝男表示凶刀丟棄在高速公路，但未提供詳細位置，專案小組警員深知凶刀是案件的關鍵證物，沒找到會對不起死者，為了還原真相，一人開一車從土城上國3一路往南走展開搜索。當天大雨滂沱，員警在國道3南下路肩發現一根鋁棒，但凶刀仍未現蹤。員警繼續前進，來到大溪與八德一帶，再折返北上，最終在鋁棒附近的路肩成功找到凶刀，該刀上留有使用痕跡及血跡。

據了解，46歲謝男因長期家暴，讓42歲妻子聲請緊急保護令。他7日違反禁令回到住處，經妻子報警，被警方移送新北檢，因情節輕微訊後請回。未料謝男疑似心生不滿而起殺機，在土城明德路二段開車追撞妻子與小姨子，再持刀殺死兩人，隨後駕車逃亡至彰化投案。謝男在偵詢室看似崩潰大哭，卻沒有一滴眼淚，不斷大喊「我有精神疾病」、「我要見記者、我要被採訪」，直接被員警拒絕。