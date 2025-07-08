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從「撞車→持刀猛刺」僅短短50秒！土城男殺紅眼　倒地還繼續砍

謝男行凶最新畫面曝光，整個過程只有短短50秒左右。（翻攝畫面）

▲謝男行凶最新畫面曝光，整個過程只有短短50秒左右。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市土城昨（7）日明德路二段發生恐怖凶殺案，46歲有家暴前科的謝姓男子，疑似不滿妻子聲請保護令跟日前衝突，在妻子娘家埋伏鎖定，發現妻子、小姨子騎機車雙載後，他開車直接撞上2人，接著下車後持刀械、球棒瘋狂猛刺2人，短短50秒犯案過程全都被行車紀錄器拍下，謝男手段相當凶殘，過程中也沒有絲毫猶豫遲疑。

土城發生姊妹在路上遭砍殺事件震驚社會，據了解，謝男過去就曾有多次家暴前科，妻子在6月25日聲請保護令生效，謝男卻在日前出現在妻子娘家，疑似為了拿東西與妻子發生衝突，後來他被警方移送新北地檢署，檢方認為謝男違反保護令情節輕微，無保飭回。

不過就在謝男無保飭回不久後，疑似懷恨在心，前往妻子住處進行埋伏，他見到妻子、小姨子騎機車雙載準備出門，駕車鎖定直接撞上，接著持刀械、球棒瘋狂攻擊2人，謝男行凶後開車逃逸，在彰化伸港被逮，而姊妹倆雖緊急送醫，但最終仍搶救不治。

謝男行凶最新畫面曝光，後方車輛的行車紀錄器錄下整個犯案過程，謝男從開車撞上姊妹倆，到持刀瘋狂猛刺，2人倒地還繼續猛砍，整個過程只有短短50秒左右，可見謝男手段相當凶殘，後來有路人發現，眼見好多人試圖上前阻止，謝男才立刻駕車逃逸。

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