　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫　義大利警神回：很正常　

記者任以芳／綜合報導

中國旅行團在義大利竟然整車被洗劫一空，該起事件發生昨7日下午，30名中國遊客在比薩斜塔附近用餐，大巴車遭專業團伙洗劫，整團估計大約損失十多萬人民幣。小偷專挑行程最後一站下手，可見被盯上很久，當地警方卻冷漠回應「這很正常」。目前最新消息，中國駐義使館緊急介入協助處理。

「中國旅遊團在義大利被洗劫一空」，消息一出，立刻引發關注。根據《紅星新聞》報導指出，中國駐義大利使館領事已經介入處理，義大利警方也為旅行團遊客開具了報失單，後續遊客可憑借報失單進行保險理賠。

「報失單是義、英雙語，可以證明你丟失了哪些證件、財物等。」中駐義使館工作人員表示，相關遊客如果需要更多幫助，可主動聯繫駐意大利使館的領事保護電話。

▲▼ 中國旅客在義大利被洗劫一空 。（圖／翻攝 百度）

▲附近根本沒有監視器，中國旅客大巴上的行李在義大利被洗劫一空 。（圖／翻攝 百度）

根據陸媒釋出影片，車上旅客相當焦急，甚至大喊「現在警方不管嗎？」整車遊客用餐大約短短不到半小時，上車後發現被洗劫一空，事後懷疑應該是被盯上很久，也可能內神通外鬼。離譜的是，義大利警方說「很正常」。

陸媒《九派新聞》報導，此次旅遊團30多人，四五十歲年齡段佔了百分之七十。6月26日出發，導遊是中國人，司機是外國人，主要行程法國巴黎、瑞士、德國、義大利。

該旅遊團遊客都有事先做功課，知道外國有扒手，有做一些防備，買防盜包。導遊也提醒義大利小偷搶劫多，一定注意點安全，貴重物品帶在身上。

剛去歐洲時團員們都比較小心謹慎，「網上也刷到很多人說歐洲小偷比較多」，遊玩兩天後，並未遇到意外，「覺得治安也沒有那麼差，便放鬆了警惕。」

之後旅行團在義大利比薩斜塔遊玩，吳姓旅客（化名）說，「事發當天，義大利非常熱，玩了一上午很累，大家不願意把行李、包往下拿，畢竟車就在飯店門口，還有監控，「就20來分鐘，誰能想到這麼短時間內，小偷把大巴車撬開偷東西！」

據了解，看起來不好看的包包沒有被偷，都是看起來比較高級的包包被拿走，有人直接損失一千多歐，甚至有人損失更多，還傳出勞力士錶也被偷。

▲▼ 中國旅客在義大利被洗劫一空 。（圖／翻攝 百度）

▲義大利警方一開始表示無能為力，大陸旅客只好自救找線索 。（圖／翻攝 九派新聞）

有遊客表示，「身份證、銀行卡全被偷，洗漱用品、車鑰匙、充電器、充電寶、現金，還有雜七雜八的一些東西丟了，估計損失接近20000元人民幣。」

整團只有兩個人沒有損失，因為東西隨身帶著，也沒購物。對於後續賠償，其表示具體的賠償方案還不清楚，旅行社說之後走理賠保險。

中國駐意大利使館官網今年2月5日曾發佈《駐義大利使館再次提醒來意中國遊客增強防盜搶意識》的文章稱，近日，羅馬、佛羅倫薩等地相繼發生中國旅行團財物、證件集體失竊案件，涉及中國公民數十人，造成不同程度財產損失。

上述文章表示，建議各自妥善保管護照等旅行證件，根據實際情況決定是否交由導遊或領隊統一保管，以防全團丟失……優先選擇在有人看管的停車場停車，離車時鎖閉門窗，不將貴重物品、財物和錢包放置於車內。嚴格把控旅行租用車輛服務提供方信譽和資質，樹牢責任意識，「車不離人，人不離車」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／閃電劈中電桿爆炸！　彰化大暴雨又停電
「泰國林韋君」來台賣淫被逮　男客得知真相抱頭懊悔
日韓都吞25%！財經網美喊「真的抖」：中國拿55%還是賺？
上千旅客困尚義機場！　擠爆畫面曝
快訊／土城姊妹父哭到癱軟！　「一次帶走我兩個女兒」
快訊／彰化雨狂炸「學校變水池」　校長驚恐：真的太誇張
台灣不在首波關稅名單　吳思瑤：公布的都是談判不順國家
快訊／被殺姊姊是「診所護理師」！　李進良遺憾發聲
快訊／謝男移送！　見媒體鏡頭「發出嗚咽聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

趙世通：台青年聽陸歌、看陸劇成「新時尚」　去中國化磨滅不去

中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫　義大利警神回：很正常　

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

川普稱將與中方商議「收購TikTok」　陸外交部又再度重申原則

內蒙古景區「觀光飛機墜機」！　才起飛10秒…掉頭垂直落下

唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

趙世通：台青年聽陸歌、看陸劇成「新時尚」　去中國化磨滅不去

中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫　義大利警神回：很正常　

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保！他回應了

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

川普稱將與中方商議「收購TikTok」　陸外交部又再度重申原則

內蒙古景區「觀光飛機墜機」！　才起飛10秒…掉頭垂直落下

唐代用奶油+酥油做冰淇淋！　9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

賴清德、談判團隊深夜視訊50分鐘　下令4核心任務爭取合理關稅

「藍委沒做錯任何事要被罷免？」　陳玉珍質疑中選會有作票可能

《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台　傳奇旅程贏得全場掌聲

桃園退休女和「幣商」搭小黃　警一把拉下車壓制：他是車手

AI廠台光電6月營收飆新高　今年來漲逾45%朝千金股邁進

快訊／閃電劈中電桿爆炸！彰化暴雨又停電　4千餘戶等復電

《死亡擱淺2》兔田佩克拉驚見自己　羞喊：是誰聲音這麼可愛

Jisoo同款小CK長靴台灣買得到！Jennie演繹Chloé背心掀波西米亞熱潮

對美關稅延長賽、台積電法說待開獎　法人：台股2萬2區間盤整

他們撞場TWICE登大巨蛋開唱！　破超狂紀錄「100首歌唱7小時」

【免費加湯？】台南麻豆「真流水席」離席時開始狂風暴雨！

大陸熱門新聞

27歲女閃婚4個月後車禍過世　人夫被質疑詐保

男見義勇為救落水阿姨！2人雙雙溺斃　友悲曝：最大孩子才5歲

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

疑入禁區喪命！　陸女大生失蹤第7天找到了　

丹娜絲襲台致災　國台辦表達關切與慰問

金磚國反美！川普怒回再加10%　陸外交部回應

湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

「丹娜絲」明二度登陸…浙江將迎暴雨

莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

起飛10秒！內蒙古景區「觀光飛機墜機」

中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫

3年省下40萬！陸工程師「以車為家」

9樣「古人消暑好物」還有千年冰箱

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

更多熱門

相關新聞

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

新北市土城區7日發生駭人命案，46歲謝姓男子不滿妻子申請保護令，竟埋伏街頭，在明德路二段駕車猛撞妻子與小姨子，隨後持刀與棍棒瘋狂攻擊。根據最新行車紀錄器畫面，謝男先撞倒兩人後，衝上前先猛砍穿黃色雨衣的妹妹，粉紅雨衣的姊姊見狀上前推開丈夫、試圖救人卻也慘遭砍殺，畫面相當兇殘。

即／雙北爆鳳凰電波探頭重複用！12人被帶回

即／雙北爆鳳凰電波探頭重複用！12人被帶回

即／丹娜絲才走　高雄展覽館後海域男子溺斃

即／丹娜絲才走　高雄展覽館後海域男子溺斃

暑假交通精準執法　台東警守護球迷平安行

暑假交通精準執法　台東警守護球迷平安行

驚悚畫面曝！土城男當街砍死妻、小姨子

驚悚畫面曝！土城男當街砍死妻、小姨子

關鍵字：

義大利中國遊客洗劫旅行團警方

讀者迴響

熱門新聞

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

快訊／8級強風來了　8縣市豪大雨「還要下4天」

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

快訊／丹娜絲餘威　嘉義、台南、高雄今多區停止上班課

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面