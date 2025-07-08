中駐義使館已介入！旅行團整車被洗劫　義大利警神回：很正常　

記者任以芳／綜合報導

中國旅行團在義大利竟然整車被洗劫一空，該起事件發生昨7日下午，30名中國遊客在比薩斜塔附近用餐，大巴車遭專業團伙洗劫，整團估計大約損失十多萬人民幣。小偷專挑行程最後一站下手，可見被盯上很久，當地警方卻冷漠回應「這很正常」。目前最新消息，中國駐義使館緊急介入協助處理。

「中國旅遊團在義大利被洗劫一空」，消息一出，立刻引發關注。根據《紅星新聞》報導指出，中國駐義大利使館領事已經介入處理，義大利警方也為旅行團遊客開具了報失單，後續遊客可憑借報失單進行保險理賠。

「報失單是義、英雙語，可以證明你丟失了哪些證件、財物等。」中駐義使館工作人員表示，相關遊客如果需要更多幫助，可主動聯繫駐意大利使館的領事保護電話。

▲附近根本沒有監視器，中國旅客大巴上的行李在義大利被洗劫一空 。（圖／翻攝 百度）

根據陸媒釋出影片，車上旅客相當焦急，甚至大喊「現在警方不管嗎？」整車遊客用餐大約短短不到半小時，上車後發現被洗劫一空，事後懷疑應該是被盯上很久，也可能內神通外鬼。離譜的是，義大利警方說「很正常」。

陸媒《九派新聞》報導，此次旅遊團30多人，四五十歲年齡段佔了百分之七十。6月26日出發，導遊是中國人，司機是外國人，主要行程法國巴黎、瑞士、德國、義大利。

該旅遊團遊客都有事先做功課，知道外國有扒手，有做一些防備，買防盜包。導遊也提醒義大利小偷搶劫多，一定注意點安全，貴重物品帶在身上。

剛去歐洲時團員們都比較小心謹慎，「網上也刷到很多人說歐洲小偷比較多」，遊玩兩天後，並未遇到意外，「覺得治安也沒有那麼差，便放鬆了警惕。」

之後旅行團在義大利比薩斜塔遊玩，吳姓旅客（化名）說，「事發當天，義大利非常熱，玩了一上午很累，大家不願意把行李、包往下拿，畢竟車就在飯店門口，還有監控，「就20來分鐘，誰能想到這麼短時間內，小偷把大巴車撬開偷東西！」

據了解，看起來不好看的包包沒有被偷，都是看起來比較高級的包包被拿走，有人直接損失一千多歐，甚至有人損失更多，還傳出勞力士錶也被偷。

▲義大利警方一開始表示無能為力，大陸旅客只好自救找線索 。（圖／翻攝 九派新聞）

有遊客表示，「身份證、銀行卡全被偷，洗漱用品、車鑰匙、充電器、充電寶、現金，還有雜七雜八的一些東西丟了，估計損失接近20000元人民幣。」

整團只有兩個人沒有損失，因為東西隨身帶著，也沒購物。對於後續賠償，其表示具體的賠償方案還不清楚，旅行社說之後走理賠保險。

中國駐意大利使館官網今年2月5日曾發佈《駐義大利使館再次提醒來意中國遊客增強防盜搶意識》的文章稱，近日，羅馬、佛羅倫薩等地相繼發生中國旅行團財物、證件集體失竊案件，涉及中國公民數十人，造成不同程度財產損失。

上述文章表示，建議各自妥善保管護照等旅行證件，根據實際情況決定是否交由導遊或領隊統一保管，以防全團丟失……優先選擇在有人看管的停車場停車，離車時鎖閉門窗，不將貴重物品、財物和錢包放置於車內。嚴格把控旅行租用車輛服務提供方信譽和資質，樹牢責任意識，「車不離人，人不離車」。