荷德情報稱「俄廣泛使用化武」　空投氯化苦逼出烏軍射殺

▲俄羅斯在烏克蘭戰場上廣泛使用遭禁止的化學武器，其中包括毒氣氯化苦。圖為烏軍。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

荷蘭與德國情報部門發現，俄羅斯在烏克蘭戰場上廣泛使用遭禁止的化學武器，其中包括一戰時期的毒氣氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷），利用無人機進行空投，把烏軍逼出戰壕後射殺。烏克蘭稱，自俄羅斯2022年全面入侵以來，已記錄到9000起俄軍化武攻擊事件。

美聯社、路透等報導，荷蘭軍事情報與安全部門、德國情報機構認為，俄羅斯軍方在烏克蘭使用遭禁用化武的情況，已變得標準化且普遍化。荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）透露，至少有3名烏克蘭人因化武攻擊死亡，另有2500多名戰場傷者出現的症狀與化武有關。

俄軍作戰手法包括把氯化苦裝在燈泡或空瓶中掛上無人機進行投擲，迫使躲藏在壕溝或掩體內的烏克蘭士兵因無法承受毒氣逃出至空曠之處，接著朝烏軍開火。荷蘭軍事情報和安全局長芮辛克（Peter Reesink）稱，調查團隊是根據自有獨立情報得出結論，發現俄軍部隊使用化學武器「幾乎是例行作業程序」。

美國國務院2024年已發現針對烏軍使用氯化苦的狀況。氯化苦比鎮暴化學物毒性更強，對皮膚、眼睛、呼吸道造成嚴重刺激，導致口腔與胃部灼痛、噁心想吐或是呼吸困難。俄羅斯已簽署《化學武器公約》，這份公約禁止將氯化苦和鎮暴劑CS用作武器。

布瑞克曼呼籲對俄羅斯施加更多制裁，並持續向基輔提供軍事支持，並稱俄羅斯此舉對烏克蘭、歐洲、世界各國都構成威脅。

禁止化學武器組織執行委員會預計下周開會，討論烏克蘭衝突相關議題。俄羅斯當局並未針對調查結果發表評論，但否認過去曾使用化武，反而指控烏克蘭使用這些遭禁用的物質。