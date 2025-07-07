甜甜圈「I’m donut？」遭灌負評、IG消失！富錦樹J哥3聲明要告了

▲400人搶吃I’m donut?甜甜圈，隊伍長達300公尺「貪吃蛇再現」。（圖／記者黃士原攝）

記者閔文昱／綜合報導

日本超人氣甜甜圈品牌《I’m donut?》台灣首店本月4日在台北東區開幕，吸引大批人潮排隊搶購，現場一度出現「人龍貪吃蛇」繞建築物現象。然而，因排隊混亂、限購制度不明與疑似黃牛搶購等問題，引發民怨，不少民眾排了數小時仍買不到，轉而湧入Google評論灌爆負評，評價一度跌至1.6星，連官方IG帳號也無預警消失，爭議不斷延燒。對此，官方也發出3點聲明了。

面對風波，品牌代理商富錦樹集團創辦人吳羽傑（J哥）於7日發出3點聲明誠摯致歉，強調虛心接受所有批評，並針對不實指控與個資外洩等網路行為，已委請律師蒐證，啟動法律程序。他也懇請外界不要將怒氣發洩在第一線員工身上，「沒有他們，就沒有今天的富錦樹。」

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J哥坦言，開幕首日人潮遠超預期，導致現場秩序與限購制度出現漏洞。團隊隔日即刻調整，包括每日發放230張號碼牌、每人限購15顆，並要求顧客須提供姓氏與電話登記，現場依照叫號完成購買流程。若無法正確報出電話號碼，則視為過號無法入場。J哥表示，感謝外界建議，團隊已迅速因應優化。

針對Google評論大量消失與官方IG「@imdonut.twn」帳號突然下架的疑慮，J哥回應指出，Google評論是因系統審核異常評論後自動移除，店家無權刪除；至於IG帳號遭停權，目前仍在與平台溝通釐清，近期冒出的「@imdonut.tpe」等帳號並非官方所設，呼籲民眾留意避免受騙。

此外，品牌日前發布的道歉影片也遭網友批評觀感不佳，J哥表示已主動將相關影片下架，對於造成的誤解與不適深感抱歉，並希望大家理解其初衷。他強調，這是他首次公開回應事件，「看到網路散布員工個資，我不能也不願再沉默，這篇聲明是為了保護我最珍惜的夥伴們而發。」

最後，J哥強調，富錦樹集團秉持「把世界帶進台灣，把台灣帶向世界」的理念經營品牌，但更重要的是「守護員工與家人」。對於任何涉及毀謗、不實言論與個資外洩的網路行為，將依法提告以正視聽。他再度向社會大眾致歉，並懇請給予品牌與前線員工多一些理解與包容。