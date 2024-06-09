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桃園區西廟都城隍公爺遶境巡城　祈求消災解厄

▲桃園區西廟都城隍公爺遶境巡城

▲桃園區西廟都城隍公爺遶境巡城。（圖／市府提供）

者楊淑媛／桃園報導

桃園區西廟都城隍公繞境巡城活動8日盛大舉行，吸引了眾多信徒和市民參與。副市長蘇俊賓出席活動中，代表市府頒發感謝狀及禮金給兩組陣頭社團表示，西廟已擁有200多年歷史，市府近年正在積極重建，以期重現其昔日的光彩。

蘇副市長也提到，今（113）年西廟舉辦第二屆城隍爺遶境巡城活動，市府全力支持，以確保文化活動的延續，並讓更多市民能夠參與且瞭解桃園的歷史與文化。西廟主委游財登表示，當地的年輕人也會持續實踐這項神聖的工作，將城隍廟文化一代一代傳承下去，讓這份珍貴的遺產得以延續。

▲桃園區西廟都城隍公爺遶境巡城

民政局指出，西廟創建於嘉慶25年（1820年），主祀觀音佛祖，因位於桃園古城西側，因此得名為「西廟」。西廟富有204年的歷史，不僅曾保佑我們先民安全開墾，更列名於桃園四大寺廟之一，包括鴻福寺、景福宮、西廟和關帝廟。

西廟因年久失修，建築結構嚴重受損，為了保護這座有著204年歷史的寺廟，決議於原址拆除重建。此工程於107年1月舉行動工典禮，112年12月舉辦西廟上梁大典活動，預計115年完工、116年擇期開幕。

▲桃園區西廟都城隍公爺遶境巡城

民政局提到，為了祈求消災解厄及傳承文化，今（113）年西廟舉辦第二屆城隍爺遶境巡城活動，並首度聘請女子藝陣、女子抬轎班參與，以消除宗教性別歧視，並營造多元尊重的信仰環境。桃園市府為此提供30萬補助，期待此活動成為每年5至6月的定期祭典。包括民政局局長劉思遠、桃園區區長許敏松等均一同出席。

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