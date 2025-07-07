能擠進川普10%關稅名單？　綠黨團樂觀：台灣底氣很足

▲民進黨團幹事長吳思瑤認為，最後揭曉時刻不需要太多臆測。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國對等關稅暫緩期將在9日屆滿，美國總統川普（Donald J. Trump）證實，將自美東時間7日中午12時起正式向世界各國寄出通知信，外界也關心台灣進度。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）表示，台灣底氣很足，最後揭曉時刻不需要太多臆測，政府會捍衛國人權益、爭取最好結果，最後時刻就一起集氣，期待是正向樂觀結果。

川普透過聲明宣布，美國政府將自美東時間7日中午12時（台灣時間8日凌晨0時）起，正式向世界各國寄出關稅通知信，或進行關稅協議的發送。外界關心台灣進度，是否會在首波名單內？而經濟部長郭智輝今（7日）僅說，「目前談判還在進行中」。

對此，吳思瑤上午受訪表示，所有攸關關稅談判，我們都全力支持、支援前線談判的代表們，這段時間行政部門也做足準備，快速反映川普宣布新關稅制度後，台灣政府各項作為反映在具體談判上，「我們都往正向、樂觀的方向來期待，在最後關鍵時刻，請全民一起為談判結果集氣加油」。

吳思瑤說，最重要的是台灣底氣很足，有強大高科技產業，台灣國家競爭力及中小企業強韌生存能量，為台灣經濟實力奠下好基礎。行政部門居於談判最前線，所有該做準備、狀態演練，都可從行政部門作業上看出。最後揭曉時刻，不需要太多臆測，全力支持政府，政府務必也絕對會捍衛台灣國人權益，爭取最好結果，最後時刻就一起集氣，期待是正向樂觀結果。