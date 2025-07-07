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丹娜絲海上警報預計17:30解除　南台灣仍防豪雨

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲丹娜絲颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續遠離，中午前已解除陸上颱風警報，中央氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於下午5時30分解除海上颱風警報，今天台南市、高雄市、屏東縣地區及台北市山區仍有局部大雨或豪雨機率。

根據氣象署資料，丹娜絲今天下午2時中心位置在北緯26.7度，東經121.7度，即在台北的北方約190公里處，以每小時10公里速度向北轉西進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，7級風平均暴風半徑100公里。

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根據最新資料顯示，丹娜絲颱風目前中心在台北北方，向北轉西移動，對台灣北部海面仍構成威脅；預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華表示，隨著太平洋高壓向西伸展，颱風北上減弱過程將往中國靠近，台灣將逐漸受南方低壓帶影響。今天各地仍有對流雲系造成降雨，清晨截至目前屏東瑪家、高雄新興、台中和平都有局部豪雨，隨著環流離開，東半部降雨趨緩，台南、高雄、屏東地區及台北山區仍有大雨或豪雨。

伍婉華指出，受低壓帶影響，明天中南部整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨，南部有局部大雨。周三水氣更多，各地都有陣雨或雷雨，南部降雨時間較長，且有局部大雨。周末南部有局部大雨，其他地區也有陣雨。

氣象署指出，7月5日0時至今天下午2時，屏東縣水利署牡丹累積雨量達636毫米、台東縣達仁林場580.5毫米、高雄市大寮391毫米、澎湖縣七美290.5毫米、雲林縣宜梧259毫米、嘉義縣南改義竹分場258.5毫米、台南市關子嶺251.5毫米、台中市雪山橋228毫米、苗栗縣國一S152K219.5毫米。

氣象署表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣地區及台北市山區有局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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