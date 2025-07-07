3年省40萬！陸工程師「以車為家」　遭疑佔便宜他回「有何錯？」　

記者任以芳／綜合報導

大陸深圳一名工程師張運來三年多來「以車為家」，下班、假日都住在車裡，利用公園的公共衛生間或健身房洗漱，晚上睡公園還有免費的Wi-Fi，省吃儉用省下10萬人民幣（換算約40萬台幣），遭到外界質疑佔用公共資源，他也解釋證明繳納公園停車費用，沒有佔便宜的行為。

綜合陸媒報導，張運來四年前買車時，偶然間看到有人把電車後排放倒，鋪上一張床墊，便萌生了住在車裡的想法。他算了一筆帳，之前在深圳福田區租一個單間房，月租要2500元（單位：人民幣，同下），加上其他開銷，一個月要花費5000元左右（換算台幣2萬多）。

現在以車為家，一天的開銷大約100元（台幣400元），一個月就是3000元左右（台幣1.2萬），其中包括車子產生的費用30元（公司園區停車10元，深圳灣公園停車費六、七元，車子電費每天10元多），吃飯和健身費用70元。

這樣算下來，一個月能省下1到2千多元房租（換算4千到8千台幣），近4年下來，已經節省十多萬元人民幣，換算台幣約40多萬。

▲張運來「以車為家」快四年。（圖／翻攝 百度）

張運來說，平常上班不佔用公司資源，下班、休假住在車裡，利用公園、健身房的公共衛生間洗漱，晚上把車停在深圳灣公園有免費的Wi-Fi，而且環境優美，晚上的景色更是美不勝收。

他通常會在週五晚上開車約300公里回到陽江老家陪家人，順便洗髒衣服，後車廂都是自己私人物品，週一早上再開車回深圳上班。說走就走的生活方式不僅讓他省下了房租，有了更多自由時間和家人在一起。

▲ 張運來為了給老家的兩名兒子好生活，自己在大城市用獨特方式生活，希望快點存錢回鄉 。（圖／翻攝 百度）

對於選擇在車里居住，張運來表示，他並沒有佔便宜，晚上空閒車位很多，他只是在公園裡刷牙洗臉。他認為，深圳灣公園等設施良好的公共場所，為他的車居生活提供了便利。選擇在白天上班時把車停在公司，晚上則錯峰停在公園，這樣既能充分利用公共資源，又能享受自由舒適的生活，並且也有繳交該付的公園停車費。

張運來的車居生活引發了網友們的熱議。有網友認為他是為了省房租，但也有網友表示理解和支持，認為這是一種獨特且自由的生活方式。

他表示，他現在很享受這種生活，即使有人免費給他一間房住，他可能都不願意，因為下班後還要找停車位，很麻煩。當然這是個人選擇，不代表所有人都要這樣做。