工程師性侵未成年繼女！法官認「情堪憫恕」　減刑+緩刑原因曝

▲工程師性侵未成年繼女，因積極彌補獲緩刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名月薪7萬的工程師性侵未成年繼女，犯後他離婚並積極賠償。全案上訴到台灣高等法院，法官認為工程師已和母女倆和解，也以實際行動表現出悔意，並配合她們的生活提高給付金額，還須分擔他和繼女母親所生幼子的養育責任，判定工程師歷經審判和科刑的教訓，應已知警惕，無再犯之虞，情堪憫恕，依他犯成年人對少年犯強制性交罪，減刑處2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

判決指出，男子阿弘(化名)和妻子、繼女小貝(化名)同居，阿弘卻於2023年10月4日深夜1時許，在小貝房間強摸她胸部並指侵得逞，還拉著小貝的手碰觸自己的性器官逞慾。小貝母親得知後，報警處理。

全案上訴到台灣高等法院，法官認為阿弘在原審時坦承犯行，和小貝及母親達成和解，也和小貝母親離婚，與小貝保持適當距離，另外阿弘繼續撫養他和小貝母親所生的兒子，因兒子和母女倆同住，他也配合母子3人生活所需，提前給付或提高給付金額，讓被害人感受到他積極彌補過錯的悔意。

法官指出，若依兒少法加重刑度，對阿弘科以法定最低度刑3年1月徒刑，會讓阿弘基於「修復式司法」精神所做種種努力功虧一簣，甚至間接影響小貝、母親和弟弟的正常生活，實屬情輕法重，客觀上應足引起一般之同情，而有顯堪憫恕之情形，依刑法第59條規定幫阿弘減刑，綜合審酌一切情狀後，認無對阿弘科以比「有期徒刑2年」更重之刑的必要。

法官說，阿弘因一時未能克制個人性欲，對即將成年的小貝犯下本案，但確實有前述足令小貝及母親感受到他積極彌補過錯的實際行動，可認阿弘在歷審程序及科刑宣告後，應能知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑5年，以啟自新，阿弘也需提供240小時義務勞務、接受法治教育6場次。可上訴。

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