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黑歷史曝！5死團購主用自己全家7口發誓　黃金投資糾紛狂挨告

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李女除在今年2月同樣因代購黃金挨告，過往也有多次因投資糾紛而走進法庭的紀錄。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區王姓1家5口疑因落入「代購黃金」詐騙陷阱陳屍住處，涉案的張姓美容師及李姓團購主在檢方複訊後，分別獲限制住居，及15萬元交保、限制出境出海。其中李女在交保後疑在臉書發文喊稱「無辜」，是誠心幫忙王家，不過此說法遭王家友人質疑為何會「越幫欠越多債？」另外，李女也被起底，除在今年2月同樣因代購黃金挨告，過往也有多次因投資糾紛而走進法庭的紀錄。

王家好友胡姓男子指出，昨晚看到李女PO文自稱是無辜，李女在文中說，「去年6月朋友介紹對方（王家），想幫忙清償債務，她也誠心幫忙，前面常盯確實有效果，但後來開始變了。她用盡各種方法幫忙，如今卻被認為是壞人。李女甚至以自己全家7口發誓，若今天她真的要害王家，她也會用同樣的方式賠償，若輿論影響到孩子，她會用相同的方式告知社會。」

胡男說，王家大女兒確實有青年創業貸款200萬元，是做手工蠟燭，之前都月入8至10萬元，即使找李女求助，為何會演變成債越欠越多？還介紹去借超額借貸，甚至連其他王家人也被拖下水？李女說法完全沒有邏輯，根本在狡辯。

此外，據查，李女已結婚生子，從事團購與黃金投資生意，但過往發生多次糾紛並被對方提告，不過，多獲不起訴。而在今年2月，李女又因黃金代購遭控告詐騙，未料官司還沒結束，又爆發王家一家人走上絕路，全案檢警正擴大調查。

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒在去年6月間，透過張姓美容師接觸李姓團購主，李女介紹王家「代購黃金換取佣金」，涉嫌一步步誘騙王家，最後以違約為由，害王家抵押機車、公寓，甚至欠下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

台中地檢署指出，針對豐原5口命案，繼4日複訊張姓美容師諭知限制住居之後，另名李姓女子於5日晚間完成警詢筆錄，並至本署複訊，檢察官漏夜問訊後，認定李女涉犯詐欺等罪，命以15萬元交保並限制出境出海。

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