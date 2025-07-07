快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲雨彈續炸　下到深夜

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今天（7日）上午10時45分持續針對15縣市發布豪大雨特報，受到丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，高雄市山區、屏東縣山區已有大豪雨發生，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣已有豪雨發生；今日台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水，豪大雨特報影響時間至今天深夜。

氣象署指出，第4號颱風「丹娜絲」於昨天上午11時增強為中度颱風，並於下午4時暴風圈觸及南部陸地，颱風中心於昨夜11時40分由嘉義縣布袋登陸，雲林縣宜梧最大陣風達17級以上，由於颱風登陸之後受到地形破壞影響，今日清晨5時減弱為輕度颱風，中心並於今日6時左右於桃園、新竹交界附近出海，暴風圈亦有縮小的趨勢。

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氣象署預測，今天受颱風及其外圍環流影響，白天起降雨熱區轉移往中部以北地區、南部山區及馬祖，南部平地、東半部地區及澎湖雨勢將有逐漸減緩的趨勢，其中在西半部地區仍有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫普遍為31、32度，在花東縱谷及金門局部地區受到沉降作用影響高溫可以來到34至36度，台東則有焚風發生的機率。

豪雨

台南市、高雄市、屏東縣

大雨

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署