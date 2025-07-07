盼美國點頭！泰國讓步提新方案　「砸錢買波音、能源」換減關稅

▲ 美國警告若在7/9以前未達成協議，稅率將回彈至川普4/2宣布的標準。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為避免美國川普政府高額對等關稅，泰國政府緊急向美方提出擴大市場准入的方案，包括進口更多美國農產品、工業品、能源與波音飛機，盼以更多貿易優惠避免36%高關稅。泰國財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）透露，計畫在未來5年內將對美貿易順差縮減70%，在7至8年內達到平衡，較先前提出的10年有所提早。

皮猜向《彭博》表示，將於7月9日川普宣布的90天寬限期到期前，提交新版提案，若美方接受，泰國將立即取消大部分美國商品進口關稅與非關稅壁壘，對少數產品的限制則將逐步放寬。他指出，這項新方案有助加速雙邊貿易往來，也改善泰國行政程序。

這份提案是在皮猜3日與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）及財政部副部長福肯德（Michael Faulkender）舉行部長級會談後擬定。他提到，多數獲准進入泰國市場的美國商品在當地供不應求，因此不會傷害本地農民或生產者利益。

皮猜強調，「我們向他們提出的是互利方案，美國可以和我們進行更多貿易，而我們有機會精簡流程、減少繁文縟節。」目前包括泰國在內多國正與美方磋商，力求降低出口關稅，一旦協商失敗，泰國商品出口量恐怕大幅下降，經濟成長預測可能下修約1%。

鄰國越南上周與美國達成協議，但仍被課徵20%關稅，部分轉運品項甚至高達40%。皮猜表示，泰國希望能爭取到10%的最優惠稅率，10%至20%範圍內也可接受，最糟情況則是淪為該區域待遇最差的國家。

為進一步縮小貿易逆差，泰國也調整能源與飛機採購規劃。泰國石化大廠SCG Chemicals與PTT Global Chemical承諾加購美國乙烷，PTT也考慮每年向阿拉斯加天然氣專案採購200萬噸液化天然氣（LNG），國營企業則有意參與共同開發。泰國航空（Thai Airways International）也表態未來可能購買多達80架波音客機。

爭取美方降低關稅被視為保護泰國經濟的戰略關鍵，尤其面對高家庭債務與消費低迷等挑戰，加上近期因邊境爭議被停職的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）引發政治動盪，市場信心受到打擊。