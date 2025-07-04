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客廳後空翻慶祝跟女友同居！澳少年失敗「摔倒撞頭」人死了

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲18歲少年為了慶祝跟女友同居，在客廳後空翻，結果撞到頭傷重身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

澳洲18歲少年布倫德爾（Sonny Blundell）近日剛搬入新居，與女友展開嶄新生活，沒想到慶祝時翻了個後空翻，卻不慎跌倒、撞傷了頭部，最終因腦傷併發多次中風不治身亡。他的家人悲痛萬分，現正募款將遺體送返家鄉辦理後事。

根據外媒報導，布倫德爾原居新南威爾士州，為新工作遷往昆士蘭，並與女友同住。不料6月24日深夜，他在客廳慶祝新生活，後空翻時不慎摔倒撞擊頭部，頭痛入睡後嘔吐並昏迷，直到隔天才被室友發現失去意識。當時他被緊急送往加護病房搶救。

醫師診斷布倫德爾出現多次中風與腦出血，甚至需進行腦部引流手術。他一度陷入昏迷，姊姊在募款頁面寫道，「頭24小時最危急，我們差點失去他。」但經多日搶救後，布倫德爾6月30日仍因傷重不治。

家屬在募款平台GoFundMe表示，所得款項將用於將布倫德爾遺體運返新南威爾士並辦理喪禮。截至目前已募得近1.6萬美元。他的母親也在社群平台發文，「我會帶你回家，我的孩子、我的靈魂，我好想你。」

布倫德爾姊姊表示，他原本懷抱希望開始新生活，卻因一次「慶祝」式的特技表演意外摔倒，人生戛然而止。

 
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