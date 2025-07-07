紅海貨輪遭猛攻！無人艇撞擊起火　船員全數棄船逃生

▲由希臘擁有、懸掛賴比瑞亞（Liberia）國旗的貨輪「魔海號」（Magic Seas）。（圖／取自www.marinetraffic.com）



記者張方瑀／綜合報導

英國軍方證實，一艘由希臘擁有、懸掛賴比瑞亞（Liberia）國旗的貨輪「魔海號」（Magic Seas），於7日深夜在紅海遭不明武裝襲擊並起火，船員因船艙進水被迫棄船逃生。外界懷疑是葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又稱胡塞武裝）發動攻擊；以色列也隨即對胡塞掌控的葉門多座港口發動空襲。

根據《美聯社》報導，英國「聯合海上貿易行動中心」（UKMTO）指出，該事件發生在青年運動控制的荷台達（Hodeidah）西南約100公里處，船上武裝保安人員曾對攻擊還擊。該船隨後遭「不明投射物」擊中起火，英方證實船隻進水，船員被迫棄船逃生，並由鄰近船隻協助救起。

海事安全公司 Ambrey稱，「魔海號」當時遭遇多達8艘快艇攻擊，後續更疑似遭到載有炸藥的無人自殺快艇撞擊，造成重大損害。該公司表示，2艘無人艇擊中船體，另有2艘遭保安人員擊毀。

Ambrey補充，魔海號符合青年運動一貫的攻擊目標特徵，但未具體說明細節。目前青年運動尚未宣稱犯案。

انها تحرق في عرض البحر الأحمر ???? pic.twitter.com/BCYoaebxD4 — فدائي السيد عبد الملك الحوثي (@pppppokwjsodj) July 6, 2025

Stem Shipping執行長博杜羅格魯（Michael Bodouroglou）接受《金融時報》訪問時坦言，船員當下因連環攻擊驚慌失措，「一開始還不確定攻擊者身分，懷疑是海盜，但後來出現飛彈攻擊後，我們很快確認這是青年運動幹的。」

博杜羅格魯表示，魔海號當時正自中國運送鋼材與化肥前往土耳其，整趟航程與以色列並無任何直接關聯，但也坦言公司旗下船隻偶爾會靠泊以色列港口。

美國海軍第五艦隊已將案件移交中央司令部（CENTCOM）處理，對外僅表示「已獲知事件」但未進一步說明。

事件發生後，以色列國防軍（IDF）對青年運動掌控的多個地點展開報復性空襲，包括荷台達、拉斯伊薩（Ras Issa）、薩利夫（Al-Salif）港口以及一座發電廠。以軍表示，此舉是針對胡塞近期連續對以色列發動攻擊的直接回應。

以國防部長也於社群平台X上強調，這次行動強力打擊了與胡塞有關的恐怖目標，其中一項攻擊目標為Galaxy Leader汽車運輸貨輪；該船於2023年11月遭胡塞劫持，後被用於紅海地區的軍事行動。