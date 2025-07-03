館長5年前喊「我的祖國叫臺灣」賠上尊嚴的錢不賺！MV轉不公開了

▲MV已經轉為不公開。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前段時間到上海旅遊，自稱是「和平大使」，要讓台灣人更加了解中國。不過，網紅四叉貓就留意到，館長過去曾發布〈臺灣魂〉MV，其中歌詞提到「如果賺錢是要賠上尊嚴的話，這樣的錢，我不屑賺」，然而五年時間過去，MV卻已轉為「不公開」。

四叉貓在Threads上發文直呼，「館長五年前MV無預警下架！」而他所指的MV，就是館長和郭晉豪、小小湯合作的〈臺灣魂〉，其中歌詞不只多次提到「我就是臺灣的囝」、「臺灣就是臺灣」，還有「如果賺錢是要賠上尊嚴的話，這樣的錢，我不屑賺」、「商人藝人網紅，都是可以有祖國的，我的祖國就叫做臺灣」。

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▲目前還搜得到預告片。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

據了解，館長五年前發布的完整影片，目前已經轉為「不公開」（即只有取得連結的使用者能觀看、分享，不公開影片不會顯示在頻道首頁的「影片」分頁，也不會顯示在YouTube搜尋結果中，除非有人將不公開影片新增至公開的播放清單）。不過，15秒的預告片仍在館長的頻道上。另外，純音樂現在也仍可在YouTube頻道上搜尋到。

而消息一出，就讓不少網友留言表示，「由此明顯可見，當初他說愛台灣也只是賺錢的手段」、「有多少台派是因為他曾經這樣表態而支持過他」、「下架吧！太假了」、「現在臺灣魂跑哪去了」、「正片偷偷下架了」、「好感動，好懷念他」、「這個人怎麼會變這麼多啊，五年時間」、「超期待中國魂上架」。