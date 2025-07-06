8點宣布放不放假！市民狂湧蔣萬安臉書　狂喊「今晚看你帥一波」

▲市民湧入蔣萬安粉專，紛紛許願能放颱風假。（圖／記者許靖騏攝）



網搜小組／劉維榛報導

中度颱風丹娜絲預估今（6日）下午到明天清晨，最為貼近西部陸地北上，關於明天是否放颱風假，北北基桃將在晚上8點公布，大票市民也紛紛湧入台北市長蔣萬安的臉書，並喊話「今晚想看您帥一波了」、「最帥的時刻又來了」、「市長好帥，想放假」。

丹娜絲逐漸加速從台灣海峽北上，除了嘉義縣市、台南、高雄與屏東等已達停班停課標準，稍早雲林、台中、彰化也最新宣布今晚6時起停班停課。至於北北基桃明天是否停班課，蔣萬安指出，市府團隊密切注意颱風動向，了解颱風可能造成的影響，如果要宣布停班課，一定會按照慣例，透過基北北桃四縣市平台討論，預計晚上8點宣布。

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對此，一票市民湧入蔣萬安臉書並許願喊話，「今晚想看您帥一波了，拜託不要讓您可愛的市民在大颱風天還冒著生命危險要上班啊」、「市長，展現你帥度的時間來了，我覺得星期二也有機會（尷尬）」、「您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了」、「市長明天放假拜託你了」、「市長明天風雨會很大，請您好好考慮～大家的安全」。

不過也有人認為，「希望別亂放假，照標準走，莫要影響真的有事的人」、「如果沒有什麼風雨，希望不要放假」、「千萬別為了巴結市民亂放颱風假」。