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住旅館被情侶吵醒！男喊「妳今天完了」　緊要關頭5分鐘打呼了

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO聽了近一小時「真實床戲」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，入住便宜旅館竟遇到「真實床戲」，凌晨4點多聽到隔壁情侶入住，男生先喊「妳今天完了」，還讚美對方「有水蜜桃香味」，不料男生突喊一句對不起，接著5分鐘後就打呼了。文章一出，大票老司機紛紛笑虧，「結果男生完了」、「這有畫面感，哈哈」、「男人的嘴，騙人的鬼」。

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，最近出差入住一間便宜的旅館，他早就有心理準備隔音很差，果真凌晨4點10分左右有一對情侶入住，被吵醒的原PO只好躺在床上一邊想辦法入睡、一邊聽著真實激戰戲碼。

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原PO特地記錄時間，4點15分時，男生向女生下戰帖「妳今天完了」；4點18分有洗澡的聲音；4點45分開戰前戲；4點47分男生對女生說，「妳身上有水蜜桃香味」；4點55分突然冒出一句「對不起」。

正緊要關頭之際，沒想到結局超展開，原PO哭笑不得直呼，短短5分鐘後也就是5點整，男生已經打呼了。

文章曝光後，引來一票老司機笑虧，「這有畫面感，哈哈」、「10分鐘可以了，很多撐不到10分鐘的」、「結果男生完了」、「我遇過最快進去約1分鐘」、「時間挺久的...我是說洗澡」、「亮點：女生從頭到尾沒有說一句話」、「男人的嘴，騙人的鬼」。

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