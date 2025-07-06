快訊／丹娜絲颱風來襲風雨漸強　高雄百貨公司宣布1630閉店

▲夢時代百貨尚未營業，上午就有不少人潮在門口等開門。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

受到丹娜絲颱風逼近影響，高雄市政府於宣布今（6）日全市停班停課一天，今早風雨不大，並未如預期強烈，市內多家百貨公司，包括漢神巨蛋、夢時代、大立百貨等，陸續宣布正常營業，櫃姐如常上班，中午過後隨著颱風逼近，風雨逐漸變強，絕大部分百貨公司、大賣場也紛紛宣布下午4時30紛起閉店，讓員工可以提早下班。

氣象局預估，隨著丹娜絲颱風持續北移，今日午後至明日清晨將是颱風影響台灣最強的期間。氣象局也針對台東縣、屏東縣及高雄市山區發布豪雨或大豪雨特報，提醒民眾注意天氣變化。

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▲百貨電影院人潮不少。（圖／記者吳奕靖攝）

高市府昨晚宣布停班停課，今早風雨不大，多家百貨公司仍選擇正常營業，漢神巨蛋於上午8點率先在官網公布營業消息，夢時代及大立百貨隨後跟進。

有不少民眾今早趁著市區只有些微雨勢，跑到百貨公司逛街、用餐，甚至有些百貨尚未開門營業便有民眾在門口排隊等待。

中午過後，市區風雨逐漸增大，根據中央氣象局資料顯示，丹娜絲颱風暴風圈將於今（6）日下午接觸高雄陸地，預估晚上8時至明（7）日早上8時會有較大雨勢及強風長浪，因此包括漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、義大、義享、新光三越、新光左營、新光草衙、台鋁、岡山樂購、遠東SOGO等百貨公司紛紛宣布，下午1630提早閉店。