快訊／明16縣市達停班課標準　最新風雨預測增強

▲有8縣市預估今天晚間8時至明天晚間8時的24小時雨量達到停班課標準。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲已增強為中度颱風，將沿著台灣西部海岸北上。根據中央氣象署下午4時公布最新風雨預測，明天有16縣市風力或雨量預估達停班課標準，至於是否停班課以各縣市政府公布為準。

根據氣象署最新預測，明天凌晨0時至上午6時，共有15縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準。雨量預測部分，有8縣市預估今天晚間8時至明天晚間8時的24小時雨量達到停班課標準，其中，高雄市山區及屏東縣山區預估雨量將達490毫米。

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風力預報達停班課標準地區：

新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、澎湖縣

雨量預報達停班課標準地區：

苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區

▲明天凌晨0時至上午6時，共有15縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準。（圖／氣象署）

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。



▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）