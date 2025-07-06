慘遭撕咬拖屍！　他生前最後照片「棕熊逼近鏡頭」

▲奧瑪喪命前一天，上傳與熊的合照。（圖／翻攝臉書Omar Farang Zin，下同。）



記者吳美依／綜合報導

羅馬尼亞發生恐怖意外，一名義大利遊客在當地騎摩托車旅行時，在路邊遇到野生棕熊，他興奮地想要餵食與互動，甚至多次近距離拍照，結果遭到攻擊身亡，遺體拖入山谷。

《獨立報》引述調查結果指出，案發當天，49歲的奧瑪（Omar Farang Zin）騎車時，停下來試圖餵食一頭棕熊，卻遭到攻擊。其他騎士趕緊報案，急救人員展開搜救約1小時後，在山谷發現遺體，據信是被熊拖到這裡。

當地林業局局長奇里洛伊（Armand Chiriloiu）說，「他下了摩托車，並且向熊提供食物。這名義大利遊客的手機被尋獲了，裡面有一些攻擊前的照片，那是熊正在接近他的照片跟特寫。」

搜救隊員奧尼亞（Dragos Onea-Arges）回憶，任務過程相當危險，「那頭熊一直跟著我們，她非常激動，也攻擊了我們好幾次。」最終，母熊遭到射殺。

案發前一天，奧瑪在社群平台分享多張影片與照片，顯示他在知名的川斯法加拉山公路（Transfagarasan road）與熊近距離接觸。影片中，奧瑪拍攝一頭熊朝自己走過來，騎車經過熊時大喊，「看，是熊耶！多麼美麗啊。」

羅馬尼亞棕熊數量約1至1.3萬頭，但近年人熊衝突日漸引發關注。根據該國環境部統計，過去20年將近30人死於熊隻攻擊，2024年國會甚至將年度獵熊配額增至481隻。