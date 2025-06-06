　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

屍首分離！30歲女被男客人勒斃斬首　屍塞進行李箱

▲▼ 。（圖／翻攝自）

▲30歲女子遭人斬首棄屍。（圖／翻攝自Vanity Fair）

記者詹雅婷／綜合報導

羅馬尼亞籍一名30歲女子在義大利從事伴遊工作，在各地接客，但5月中旬突然失蹤，手機關機、住處多件私人物品消失，家屬懷疑她出事，趕緊報警處理。經調查，女子被她的男客戶勒斃斬首棄屍，直到6月4日，她的屍身才被人發現。

太陽報、每日郵報等報導，羅馬尼亞籍女子丹妮莎（Denisa Maria Adas Paun）平時住在義大利首都羅馬，到了今年5月中旬，她前往托斯卡尼普拉托（Prato）工作，但卻突然失蹤。家屬堅信，丹妮莎出事了。

▲▼ 。（圖／翻攝自）

▲丹妮莎生前致電母親並相約見面，但隨後手機關機，且她曾向友人透露，「我害怕我會被殺掉」。（圖／翻攝自臉書）

事發之前，丹妮莎曾經致電母親並相約周末見面，不過在這之後，她的2台手機都關機，手機、錢包、車鑰匙、行李箱等個人物品都找不到。不只如此，丹妮莎曾向友人透露，「我害怕我會被殺掉」。

原來丹妮莎是被32歲羅馬尼亞籍保全人員瓦希里（Vasile Frumuzache）殺害。瓦希里透過交友軟體聯繫上丹妮莎，他前往她住宿的地點發生性關係，但宣稱丹妮莎當時威脅他，若不給她1萬歐元（約新台幣34.2萬元），就會把兩人的關係告訴他老婆，「她在勒索我，所以我殺了她」。

▲▼ 。（圖／翻攝自）

▲嫌犯宣稱，「她在勒索我，所以我殺了她」。（圖／翻攝自Corriere Fiorentino）

據信瓦希里先把丹妮莎勒死之後，持刀砍下她的頭顱，並把屍體塞進行李箱。瓦希里在逗留2個多小時之後拖著行李箱離開，據信她的屍身就被藏在行李箱內，到了隔日，他淋汽油放火燒她的頭。

直到6月4日這天，丹妮莎的遺體才在距離普拉托約半小時車程的地方被發現，頭顱棄置的地點則在數英里外的地方。瓦希里已被控謀殺罪、藏匿屍體的罪名，目前已經被捕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣韓星尷尬被趕下台　遭霸凌狠嗆：在幹嘛啊？
別撲空！北市動物園10天暫停開放
「車模界林志玲」命危！牛奶針「灰色地帶」曝
德保拉傷勢出爐！逕行退場將懲處
2女大生淪豬仔　校方：曾說要轉系...一拿到護照離開台灣
快訊／學霸高中生「4醫學系正取」全沒了！　中國醫：撤銷錄取

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屍首分離！30歲女被男客人勒斃斬首　屍塞進行李箱

福島核電廠事故「東電4名前高層」二審勝訴　暫時免賠13兆日圓

日小一生吃鵪鶉蛋噎死！父淚控校方疏失　怒告求償6000萬日圓

背包客失蹤！1周後離奇陳屍「工地電梯井」　最後訊息曝光

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

馬斯克唱衰！　預言川普關稅將讓美國下半年「陷入經濟衰退」

川普捲入「淫魔名單」是什麼？　4大QA看懂驚人內幕

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【打臉抹黑】徐巧芯爆氣：不要為了罷免就發瘋　四叉貓這次翻車了？ #公務車

屍首分離！30歲女被男客人勒斃斬首　屍塞進行李箱

福島核電廠事故「東電4名前高層」二審勝訴　暫時免賠13兆日圓

日小一生吃鵪鶉蛋噎死！父淚控校方疏失　怒告求償6000萬日圓

背包客失蹤！1周後離奇陳屍「工地電梯井」　最後訊息曝光

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

男兒身遭曝光！《芥川獎》作家李琴峰提告日議員　求償550萬日圓

飛機落地「行李等好久」！　旅遊專家親授5招省時間

川普要和好？將與馬斯克通話　紐時披露「互相傷害」8大招

馬斯克唱衰！　預言川普關稅將讓美國下半年「陷入經濟衰退」

川普捲入「淫魔名單」是什麼？　4大QA看懂驚人內幕

今年起實施！6月15日警察節「警察、警校」放假1天　遇週日可補假

饒舌歌手張伍2度被打！女律師前女友幕後買凶...偷裝GPS判決出爐

突宣布6月15日「全國警察放假1天」　網狂問1事：國定殺戮日？

點出徐若熙單場挨2轟關鍵　葉總鼓勵向伍鐸學習

年輕妹子「名字有1字」一聽超老氣　網反曝關鍵：好聽有氣質

日本人氣店「漢堡排嘉」3號店6/20開幕　落腳南港CITYLINK

白牌車違規拒檢「外國客跳車受傷」　桃機：加強巡查嚇阻不法

習近平接受十一世班禪拜見　皆強調「系統推進宗教中國化」

就想看你上廁所！4招破解「貓咪瘋狂喵門症候群」分離焦慮不能只是抱緊處理

一周賺幾千元！他喜遇貴人讚「找到夢幻兼職」　結果帳戶被鎖慘了

【旋轉270度！】台中賓士左轉遭CR-V猛撞！　車頭瞬間冒煙

國際熱門新聞

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

支持彈劾川普！　馬斯克：應該讓范斯接任

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

川普馬斯克「全面開戰」　最糟下場曝

馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我　川普早就選輸了

撕破臉內幕！外媒：馬斯克跳票30億捐款

即／俄發動大規模空襲　基輔多棟建築遭擊中

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

學霸AV女優靠「客製影片」月入30萬

川普馬斯克爭執惡化　特斯拉股價慘崩美股收黑

馬斯克稱川普與「淫魔富商」有關　白宮回應

香港富婆越洋求「捐精」　馬國男痛失113萬退休金

川普禁哈佛新生入境　美國法官出手了

台男馬來西亞落軌亡　關鍵37秒畫面曝

更多熱門

相關新聞

女星遭連開4槍一屍2命　兇手是大26歲前男友　

女星遭連開4槍一屍2命　兇手是大26歲前男友　

羅馬尼亞23歲實境秀女星蒂奧多拉（Teodora Marcu）日前在首都布加勒斯特郊區遭前男友連開4槍，當場身亡。當時她和年幼女兒及表妹一同外出，腹中還有懷了26周的寶寶，預計生下男嬰，最終一屍2命。

兒遭刺死　手機赫見「凶手詭笑嗨舞」

兒遭刺死　手機赫見「凶手詭笑嗨舞」

搭機遇火山噴發　他高空目睹震撼1幕

搭機遇火山噴發　他高空目睹震撼1幕

火山噴發「遊客搶拍」不肯走

火山噴發「遊客搶拍」不肯走

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

關鍵字：

義大利羅馬尼亞斬首

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

身分被廢！福建台師嗆：大陸比台灣民主

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面