屍首分離！30歲女被男客人勒斃斬首　屍塞進行李箱

▲30歲女子遭人斬首棄屍。（圖／翻攝自Vanity Fair）

記者詹雅婷／綜合報導

羅馬尼亞籍一名30歲女子在義大利從事伴遊工作，在各地接客，但5月中旬突然失蹤，手機關機、住處多件私人物品消失，家屬懷疑她出事，趕緊報警處理。經調查，女子被她的男客戶勒斃斬首棄屍，直到6月4日，她的屍身才被人發現。

太陽報、每日郵報等報導，羅馬尼亞籍女子丹妮莎（Denisa Maria Adas Paun）平時住在義大利首都羅馬，到了今年5月中旬，她前往托斯卡尼普拉托（Prato）工作，但卻突然失蹤。家屬堅信，丹妮莎出事了。

▲丹妮莎生前致電母親並相約見面，但隨後手機關機，且她曾向友人透露，「我害怕我會被殺掉」。（圖／翻攝自臉書）

事發之前，丹妮莎曾經致電母親並相約周末見面，不過在這之後，她的2台手機都關機，手機、錢包、車鑰匙、行李箱等個人物品都找不到。不只如此，丹妮莎曾向友人透露，「我害怕我會被殺掉」。

原來丹妮莎是被32歲羅馬尼亞籍保全人員瓦希里（Vasile Frumuzache）殺害。瓦希里透過交友軟體聯繫上丹妮莎，他前往她住宿的地點發生性關係，但宣稱丹妮莎當時威脅他，若不給她1萬歐元（約新台幣34.2萬元），就會把兩人的關係告訴他老婆，「她在勒索我，所以我殺了她」。

▲嫌犯宣稱，「她在勒索我，所以我殺了她」。（圖／翻攝自Corriere Fiorentino）

據信瓦希里先把丹妮莎勒死之後，持刀砍下她的頭顱，並把屍體塞進行李箱。瓦希里在逗留2個多小時之後拖著行李箱離開，據信她的屍身就被藏在行李箱內，到了隔日，他淋汽油放火燒她的頭。

直到6月4日這天，丹妮莎的遺體才在距離普拉托約半小時車程的地方被發現，頭顱棄置的地點則在數英里外的地方。瓦希里已被控謀殺罪、藏匿屍體的罪名，目前已經被捕。