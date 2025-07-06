成功分局獲配新型酒測設備　暑期強化執法杜絕酒駕

▲新型酒精檢知器上線，成功警加強取締酒駕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化暑假期間的酒駕防制作為，台東縣警察局近期已將114年度新購的「QC-100多功能快速酒精檢知器」陸續配發各分局。成功分局此次獲配四組新型檢知器，顯著提升第一線員警在路檢與交通稽查勤務中的篩檢效率與精準度，藉此提升防制成效、守護用路人安全。

暑假期間，學生放假、民眾聚會活動頻繁，常為酒駕高發時段。成功分局表示，將妥善運用這批新設備，規劃轄內「熱點」與「熱時」加強稽查，全面遏止酒駕行為發生。警方也提醒民眾，根據現行《道路交通管理處罰條例》與《刑法》規定，酒後駕車將面臨嚴厲處分。

**依規定，機車駕駛人酒測值達0.15mg/L以上，將處以新台幣1萬5千元至9萬元罰鍰；汽車駕駛人則處以3萬元至12萬元罰鍰，並面臨吊扣駕照與道安講習等處分。**10年內若重複違規，處罰倍增；拒絕酒測者，初犯即罰18萬元並吊銷駕照，累犯加罰。

除行政罰外，觸犯《刑法》第185條之3公共危險罪者，將面臨刑事責任。依規定，呼氣酒測值達0.25mg/L或血中濃度達0.05%以上即構成犯罪，最重可處10年有期徒刑及併科鉅額罰金。若致人重傷或死亡，將依再犯情節處以無期徒刑或高額罰金，後果嚴重。

成功分局長龔士哲強調，飲酒後切勿駕駛是對生命最基本的尊重。尤其在暑期聚餐飲酒增多的情況下，更應落實「喝酒不開車、開車不喝酒」的原則，鼓勵民眾使用代駕、計程車或由未飲酒親友接送，確保自身與他人安全。