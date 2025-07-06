　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

成功分局獲配新型酒測設備　暑期強化執法杜絕酒駕

▲新型酒精檢知器上線，成功警加強取締酒駕。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲新型酒精檢知器上線，成功警加強取締酒駕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化暑假期間的酒駕防制作為，台東縣警察局近期已將114年度新購的「QC-100多功能快速酒精檢知器」陸續配發各分局。成功分局此次獲配四組新型檢知器，顯著提升第一線員警在路檢與交通稽查勤務中的篩檢效率與精準度，藉此提升防制成效、守護用路人安全。

暑假期間，學生放假、民眾聚會活動頻繁，常為酒駕高發時段。成功分局表示，將妥善運用這批新設備，規劃轄內「熱點」與「熱時」加強稽查，全面遏止酒駕行為發生。警方也提醒民眾，根據現行《道路交通管理處罰條例》與《刑法》規定，酒後駕車將面臨嚴厲處分。

**依規定，機車駕駛人酒測值達0.15mg/L以上，將處以新台幣1萬5千元至9萬元罰鍰；汽車駕駛人則處以3萬元至12萬元罰鍰，並面臨吊扣駕照與道安講習等處分。**10年內若重複違規，處罰倍增；拒絕酒測者，初犯即罰18萬元並吊銷駕照，累犯加罰。

除行政罰外，觸犯《刑法》第185條之3公共危險罪者，將面臨刑事責任。依規定，呼氣酒測值達0.25mg/L或血中濃度達0.05%以上即構成犯罪，最重可處10年有期徒刑及併科鉅額罰金。若致人重傷或死亡，將依再犯情節處以無期徒刑或高額罰金，後果嚴重。

成功分局長龔士哲強調，飲酒後切勿駕駛是對生命最基本的尊重。尤其在暑期聚餐飲酒增多的情況下，更應落實「喝酒不開車、開車不喝酒」的原則，鼓勵民眾使用代駕、計程車或由未飲酒親友接送，確保自身與他人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／丹娜絲暴風圈觸及南高屏！
8點宣布放不放假！台北市民湧蔣萬安臉書：今晚看你帥一波
丹娜絲路徑罕見　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息
慘遭撕咬拖屍　他生前最後照片「棕熊逼近鏡頭」
快訊／彰化宣布「今晚6點至12點」停班課
8個月大女兒被路人抱「蟲卵感染」　辣媽網紅見駭人傷口崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場　前四名隊伍當場吃下戰果

成功分局獲配新型酒測設備　暑期強化執法杜絕酒駕

電動輪椅偏鄉翻覆　大武警火速救援助旅人返家

5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

教育界運動競技傳奇！花蓮校長網球隊再奪桂冠　創14連霸紀錄

颱風前巡屋頂！　台南婦人失足跌落鐵皮屋警消合力救援脫困

講客語享優惠！客委會發放25萬份面額1千客家幣　開放登記8月啓用

巷仔Niau也避風頭！　台南山區博物館搶修防颱全面備戰丹娜絲

仲夏寶島號首航！富里鐵道市集迎300旅客　大批鐵道迷爭睹風采

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

山城西瓜盃足球賽「世界末日」登場　前四名隊伍當場吃下戰果

成功分局獲配新型酒測設備　暑期強化執法杜絕酒駕

電動輪椅偏鄉翻覆　大武警火速救援助旅人返家

5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

教育界運動競技傳奇！花蓮校長網球隊再奪桂冠　創14連霸紀錄

颱風前巡屋頂！　台南婦人失足跌落鐵皮屋警消合力救援脫困

講客語享優惠！客委會發放25萬份面額1千客家幣　開放登記8月啓用

巷仔Niau也避風頭！　台南山區博物館搶修防颱全面備戰丹娜絲

仲夏寶島號首航！富里鐵道市集迎300旅客　大批鐵道迷爭睹風采

六旬突婦肢體癱軟！醫揪出5公分「心臟黏液瘤」害血栓

快訊／台65線小貨車追撞公車　副駕女胸口重創送醫搶救不治

台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

丹娜絲暴風圈觸及南高屏　全台慎防劇烈天氣

又遇民眾嗆聲「大罷免大成功」　徐巧芯：支持罷免只是少數聲音

8點宣布放不放假！市民狂湧蔣萬安臉書　狂喊「今晚看你帥一波」

馬斯克宣布組黨　特斯拉新款ETF延後上市

丹娜絲路徑罕見！　賴清德命中央地方審慎因應：颱風離境才能休息

小島琉璃子喪夫5月首露面！　「染金髮抱兒泡泳池」近況曝

18縣市陸警　國內線全部停飛！「交通異動懶人包」一次看

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

地方熱門新聞

快訊／彰化伸港1558戶停電　台電搶修中

丹娜絲逼近　桃園這些景點休園勿前往

高雄明停班課！3天累積雨量估飆600毫米

丹娜絲近　台電桃園區處全力戒備防颱

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

颱風前巡屋頂！台南婦人失足跌落鐵皮屋警消合力救援脫困

新北「植癒蒔光節」登場　打造最Chill療癒系綠市集

丹娜絲來了！彰化下超大雷雨路面淹水

颱風丹娜絲來襲！台電台南區處嚴陣以待

百福公園水樂園明年開放　首創乾濕兩用設計

丹娜絲進逼！新北水利局完成防汛整備

愛傳承演唱會溫暖開唱　侯友宜：用音樂傳遞愛力量

中壢大時鐘商場　4至6樓全新登場

5千碗免費芒果冰爽翻新營！黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

更多熱門

相關新聞

台東南迴公路多處積水　公路總局緊急處置

台東南迴公路多處積水　公路總局緊急處置

受到中度颱風「丹娜絲」帶來的豪雨影響，台東南迴公路多處出現雨水暴漲情形。今（6）日上午9時許，台東縣警察局大武分局警員洪玲慧、高寰宇、盧奕呈執行巡邏勤務時，發現台9線422.5公里處南下車道被泥水覆蓋，嚴重影響通行安全。

電動輪椅偏鄉翻覆　大武警火速救援助旅人返家

電動輪椅偏鄉翻覆　大武警火速救援助旅人返家

貨車行駛金崙大橋　天雨路滑自撞護欄

貨車行駛金崙大橋　天雨路滑自撞護欄

綠動員屏東人赴台東挺罷免　吳宗憲：防颱放一邊？

綠動員屏東人赴台東挺罷免　吳宗憲：防颱放一邊？

蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷！泥流滾滾不斷湧入

蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷！泥流滾滾不斷湧入

關鍵字：

警察酒測台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

團購主、美容師在外逍遙！二女兒軍人丈夫首發聲

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

曾志偉與女星合照姿勢惹議

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面