獨／贏太多被懷疑詐賭！男遭痛毆女被控制　警衝現場逮12人

▲警方到場破獲賭場，並救出遭控制的邱女（圖下）。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前有民眾報案，指稱遭人拘禁、毆打的情況，警方立即前往查緝，於現場發現一名男子受傷，另名女子則遭控制在旁，經警方了解，現場為一處麻將賭場，該名男子多次詐賭，贏取場主及賭客不少錢，當天再次來詐賭，才引起場主不滿，將2人控制行動，並與其他遭詐賭客，痛毆涉嫌詐賭的男子。

據了解，今年6月初38歲羅姓男子，承租新北中和民德路一處民宅，作為麻將賭場抽頭營利，但有許多賭客反應，63歲盧姓男子與36歲邱女，2人賭技高明、神乎其技，都被他們贏走不少錢，懷疑2人涉及詐賭；身為場主的羅男，為求「公平」下場與盧男、邱女打牌測試，同樣也被贏走不少錢。

▲涉詐的盧男，遭控制行動並痛毆、電擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

羅男為了撇清與2人串通，於上個月（6）24日傍晚，盧、邱2人再度到場賭博時，找來懷疑遭詐的50歲林男、47歲莊男、37歲吳男、32歲江男、30歲張男等9人到場對質，要求邱男解釋如何詐賭贏走20多萬，邱男僅說「就運氣、牌技比較好」，引起眾人不滿，持手指虎、電擊器對其毆打。

遭控制的邱女擔心遭波及誤會，趁隙傳求救訊息給丈夫；警方獲報趕抵現場，將所有人控制，查扣手指虎、電擊器、短刀、摺疊刀等證物，另查獲賭資2萬1600元，抽頭金1200元、麻將、監視器、智慧型手機等證物，詢後依妨害自由、傷害罪將林男及羅男等10人移送，而遭囚禁的盧男及邱女，依違反社維法裁罰。

▲警方將涉嫌毆打盧男的眾人帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）