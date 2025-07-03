新北警開11槍逮賓士男　父到場攔阻哭求「早上就要他去投案」

記者陸運陞／新北報導

一名詐欺通緝的男子2日晚間7時許駕駛白色賓士雙門E400跑車，行經中和景平路一帶遭警方攔查，由於男子擔心通緝身分被逮，卻加速往巷內逃竄，警員連開11槍將車攔停，員警壓制男子時，男子父親突然現身、情緒失控阻攔警方逮捕，經勸說後配合離去。

▲吳男依詐欺通緝、公共危險罪移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛賓士車的23歲吳姓男子，因111年涉嫌當詐騙集團收水手的司機，遭到高等法院判刑確定1年2個月刑期，預定於本月1日執行，但吳男卻未依規定入監服刑，遭新北地檢署發布通緝。昨晚吳男找完朋友，開車返回中和住處時，遭到巡邏警員攔查，吳男卻加速逃逸，撞倒機車傷及路人82歲吳男。

▲吳男不服攔查，警方對車尾連開5槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員見狀，先朝空中連開4槍喝阻，再朝吳男車尾連開5槍，尾隨200公尺見吳男停車，再對空開2槍，吳男乖乖開車門下車，警員隨即逮捕，但在住處附近的吳男父親聽聞，隨即騎車趕抵現場，見到辛苦養大的兒子遭逮，一時情緒失控上前阻攔警員逮人，遭到支援警員控制，吳父則哭求：「早上知道被通，就叫他去投案了。」經勸阻才願意配合警方離開現場。

經調查吳男所駕駛的白色雙門賓士E400，新車要價401萬元，目前登記於吳父名下，警方搜查吳男車內，並未發現有違禁物品。吳男坦承，因不想入監服刑才會不服警方攔查逃逸。詢後警方依詐欺通緝、公共危險罪，將吳男移送新北地檢署偵辦。

▲吳男停車後，警方再開2槍喝令下車。（圖／記者陸運陞翻攝）