英國宣布與敘利亞恢復外交關係　外相出訪大馬士革

▲外交大臣拉米造訪敘利亞首都大馬士革。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國政府5日宣布與敘利亞恢復兩國正式外交關係，外交大臣拉米（David Lammy）造訪敘利亞首都大馬士革，承諾提供9450萬英鎊援助資金。這是英國部長級官員睽違14年後首度踏上敘利亞土地。

路透、法新社報導，拉米此行會見敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）及外長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani），並發布聲明提及「敘利亞人民重燃希望，支持新政府為全體敘利亞人建立穩定、安全且繁榮的未來，符合我們的利益。」

自2011年敘利亞內戰爆發以來，英國對阿塞德政權實施制裁並關閉駐大馬士革大使館。歷經逾13年戰亂，阿塞德政權2024年12月遭伊斯蘭組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）推翻，由夏拉接掌政權。

西方國家近期逐步調整對敘利亞政策，美國總統川普已簽署行政命令終止對敘利亞的制裁，英國也在4月解凍敘利亞央行等24個實體資產，鼓勵投資重建。

針對英國政府給出的最新援助，拉米強調，這筆錢將用於緊急人道救援及長期復甦計畫，包括教育等領域，穩定的敘利亞將有助確保化學武器銷毀、對抗恐怖主義威脅等。會談中，拉米重申英國將持續支持敘利亞「包容性政治轉型」進程，在行程結束後，將前往科威特討論區域安全議題。