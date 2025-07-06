　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲氣象署最新24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續逼近，今天至明天上午影響台灣最明顯，暴風圈最快今天下午至傍晚接觸澎湖或本島西南方陸地。根據中央氣象署上午10時公布最新風雨預測，明天午前有16縣市風力或雨量預估達停班課標準，至於是否停班課以各縣市政府公布為準。

根據氣象署最新預測，明天凌晨0時至6時，共有15縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準。雨量預測部分，有8縣市預估今天下午2時至明天下午2時的24小時雨量達到停班課標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

風力預報達停班課標準地區：
 新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣濱海鄉鎮及恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣

雨量預報達停班課標準地區：
 苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區

▲▼風力預估。（圖／氣象署提供）

▲最新風力預測。（圖／氣象署提供）

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18縣市強風特報　6地11級陣風吹到明晨
1家5口亡疑遭設局1年！　「肥羊群組」曝
獨／贏太多錢！女被囚　男遭電擊痛毆
快訊／蘭嶼宣布！　今下午1點起停班課
快訊／丹娜絲增強為中颱！　陸警範圍擴及20縣市
LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明
快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時
快訊／丹娜絲來襲！高捷：輕軌下午3點停駛、捷運調整班距

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

金曲獎表演沒看提詞機！蕭煌奇「超酷回應」12萬人讚爆

快訊／丹娜絲持續增強！　蘭嶼「今下午1點起」停班課

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

新加坡徵台灣醫師「月薪18萬」超心動！條件曝光　醫揭現實面

快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時

LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明

快訊／丹娜絲來襲！雲林縣政府宣布「下午6時起」停止上班課

宜蘭童玩節30週年開幕吸引2萬人　「史努比鴨」打卡地標吸睛

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

金曲獎表演沒看提詞機！蕭煌奇「超酷回應」12萬人讚爆

快訊／丹娜絲持續增強！　蘭嶼「今下午1點起」停班課

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

新加坡徵台灣醫師「月薪18萬」超心動！條件曝光　醫揭現實面

快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時

LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明

快訊／丹娜絲來襲！雲林縣政府宣布「下午6時起」停止上班課

宜蘭童玩節30週年開幕吸引2萬人　「史努比鴨」打卡地標吸睛

加拿大羽球公開賽捷報　台灣男雙確定「金包銀」包辦冠亞軍

2025韓國藥局、OLIVE YOUNG必買「PDRN保養」推薦　火紅抗老一抹透亮飽水

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

川普關稅緩衝期剩3天！南韓「派2名高官」赴美談判　曝已到重要階段

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

丹娜絲釀災情！蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷　土石流不斷湧入

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

慣竊騎單車偷餐廳備料　鮮蚵蛤蜊「2500賤賣500」侵占罪送辦

失眠是「全球第二」常見健康問題！醫：台灣吃安眠藥是亞洲之冠

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

生活熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

丹娜絲今加速可能登陸　警報將擴全台

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

男被宣判罹腸癌「腫瘤塞住」只問醫：能出院？我要去上班

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

「養老乃瀧」為何倒光光？　2原因釀悲劇

更多熱門

相關新聞

丹娜絲防災整備　卓榮泰籲善用科技監控

丹娜絲防災整備　卓榮泰籲善用科技監控

今年第4號颱風「丹娜絲」生成，氣象署海上、陸上颱風警報均已發布，中央災害應變中心也已提升一級開設，行政院長卓榮泰今（6日）上午視導丹娜絲颱風中央災害應變中心，並與6縣市首長視訊了解地方應變整備與災防需求。他強調，面對今年首個發布海陸空警報的颱風，中央與地方政府務必上緊發條，善用科技工具加強監控，並針對強風豪雨可能造成的複合性災害，做好萬全準備，將災害影響降至最低。

颱風來襲陳其邁：山區預防性撤離1777人

颱風來襲陳其邁：山區預防性撤離1777人

嚴防丹娜絲　台電屏東區處259名搶修人員待命

嚴防丹娜絲　台電屏東區處259名搶修人員待命

颱風丹娜絲來襲！台電台南區處嚴陣以待

颱風丹娜絲來襲！台電台南區處嚴陣以待

大立百貨7／6空中樂園停業一天

大立百貨7／6空中樂園停業一天

關鍵字：

天氣降雨溫度颱風丹娜絲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

曾志偉與女星合照姿勢惹議

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

即／5口命案「害命團購主」曝光！

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面