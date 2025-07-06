「殺人峰」遇難！捷克傳奇女登山家攻頂途中墜谷身亡　震驚登山界

▲捷克46歲登山家科盧喬娃墜身亡。（圖／翻攝自Instagram／klara_kolouchova，下同）



記者董美琪／綜合報導

捷克46歲登山家科盧喬娃（Klára Kolouchová），曾成為首位成功登頂珠穆朗瑪峰與K2的捷克女性，3日於巴基斯坦南阿塔巴塔山脈（Gilgit‑Baltistan）展開攀登世界第九高峰「南迦帕爾巴特」（Nanga Parbat，俗稱「殺人峰」）時，不慎墜入深谷身亡。

事發當時，科盧喬娃在吉爾吉特–巴爾蒂斯坦地區的1號營地與2號營地之間不慎滑落、墜入約8125公尺高峰的峽谷。據消息指出，此行她與丈夫及5人團隊於6月15日抵達巴基斯坦。消息證實後，救援隊立即出動直升機與高地搬運隊展開搜尋與運送遺體行動。

據報導，初步懷疑氧氣瓶爆炸引發此次意外，但巴基斯坦攀山協會後來澄清，實際那是氧氣瓶撞擊岩石發出巨響，而不是引爆；其同時呼籲公眾避免流傳不實資訊，共同尊重這起悲劇。

科盧喬娃生於1978年9月6日，為捷克著名女登山家，曾成功攻頂五座8000米高峰，包括2007年珠穆朗瑪峰、2019年K2及康昌卓嘉，亦完成「七大洲最高峰」登頂殊榮。

不少網友湧入她的Instagram留言哀悼「向妳的勇氣致敬，我深信的旅程還沒結束，你只是走得比我們其他人還要高」、「妳的光永遠不會熄滅」、「這不是真的」、「已達到高峰，沒有再高了」、「我知道那裡是妳的熱情、妳的愛、妳的生活」、「我很遺憾聽到這個。山中女王，讓山風在妳的頭髮中沙沙聲」。