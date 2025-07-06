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男被宣判罹腸癌「腫瘤塞住」轉移肝　只問醫：能出院？我要去上班

▲腹痛,肚子痛,胃痛,。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師呼籲，及早篩檢與發現是提高大腸癌治療成功率的關鍵。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導

一名40歲男子因腹痛至急診求醫，經檢查後發現罹患大腸癌，並已轉移至肝臟。這名男子兩個月來持續腹部悶脹，近來甚至無法正常進食，但因無抽菸、無飲酒習慣，亦無家族病史，唯一明顯的危險因子是體重過重。胃腸肝膽科醫師張璨璿發文表示，幫男子安排大腸鏡檢查後發現，腸道中有一顆5公分大的腫瘤，幾乎完全堵住腸腔。

電腦斷層確認癌細胞已轉移到肝臟後，醫師張璨璿進一步說明住院與治療計畫。但該名患者卻在聽完病情後沉默幾秒，接著問醫師：「我下午能出院嗎？我明天還要回去上班。」過程竟無詢問自身病情狀況。

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張璨璿發文指出，許多男性對健康檢查有抗拒心理，不是不怕癌症，而是害怕進醫院、聽壞消息，甚至擔心一旦確診，生活將會徹底改變。研究發現，男性接受大腸癌篩檢的意願明顯低於女性，主要原因包括：自認健康、害怕檢查過程感到尷尬或不適、認為有症狀再說即可，以及日常忙碌無暇安排。

張醫師呼籲，及早篩檢與發現是提高大腸癌治療成功率的關鍵，尤其針對有肥胖或生活型態不佳等高風險族群，更應定期接受大腸鏡等檢查，以免錯過黃金治療時機。

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