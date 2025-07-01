營養師示警「2危險食物」天天吃成隱形殺手　台灣十大死因藏共通點

▲加工肉品恐導致大腸癌風險上升達73％。（圖／翻攝自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

俗話說病從口入，但許多人不知道的是「這些食物竟然默默奪命！」營養師薛曉晶指出，最新研究發現，台灣十大死因中癌症、心臟病、肺炎、腦中風、糖尿病等看似難以預防的重大疾病，背後共通點都是「錯誤的日常飲食習慣」，其中尤以鹽分攝取過多、高頻率攝取加工肉品最為致命。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，許多人常常以為「我沒家族病史」、「我還年輕」，自認沒那麼容易「中鏢」。不過，根據《國民營養健康狀況調查》，台灣成年人平均每日鹽攝取高達9～10克，是建議值的2倍以上；超過95％成年人蔬果攝取不足，造就慢性病的溫床。

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薛曉晶指出，實證研究顯示，改變飲食習慣可顯著降低多種重大疾病風險，像是每日攝取新鮮蔬果，可讓頭頸癌風險下降逾50%；高頻率攝取加工肉品者，大腸癌風險上升73％；每日鹽攝取降至5克以下，高血壓發生機率明顯降低；高膳食纖維攝取，與較低的腦中風、糖尿病、慢性肺阻塞等風險顯著相關。

薛曉晶表示，菜單中的每一道選擇，正默默決定你未來的健康走向，若想預防重大疾病，她有3項具體建議：

一、每餐應加入一碗以上的深綠葉菜（如菠菜、地瓜葉）與1份新鮮水果（如奇異果、莓果）。

二、選擇全穀類主食（如糙米、燕麥），取代精緻白米。

三、每周食用2至3次深海魚（如鮭魚、鯖魚），補充Omega-3脂肪酸，抗發炎、護心腦。

薛曉晶提醒，有些疾病不是一兩頓的錯誤選擇，而是長期飲食模式對健康的「慢性破壞」，因此健康不該等出事才補救，應該在每天的飲食裡養成，「別再讓錯誤的選擇變成統計數字的一部分，從今天開始，一起用『吃』打造不被疾病擊倒的身體。」