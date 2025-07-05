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快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

▲▼丹娜絲下午5時最新位置。（圖／氣象署提供）

▲丹娜絲下午5時最新位置。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續朝台灣接近，中央氣象署下午5時30分表示，若颱風行徑無特殊變化，預計於今天晚間8時30分發布陸上颱風警報。

最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

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根據氣象署資料，丹娜絲颱風下午5時中心位置在北緯20.6度，東經117.7度，即在鵝鑾鼻的西南西方約360公里處，以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風。

氣象署表示，颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投縣、雲林縣、嘉義縣有局部大雨或豪雨，苗栗以南、台東（含蘭嶼、綠島）地區、恆春半島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，今晚新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署提醒，今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪也將逐漸增大。

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