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丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

▲▼丹娜絲下午5時最新位置。（圖／氣象署提供）

▲丹娜絲下午5時最新位置。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續朝台灣接近，預計於今天晚間8時30分發布海上陸上颱風警報，初估首波警戒範圍為嘉義以南及澎湖等5縣市。中央氣象署預估，颱風中心將於明天晚間至後天清晨通過澎湖，全台各地都有明顯風雨。

氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，丹娜絲颱風預估今天晚間8時30分發布海上陸上颱風警報，初估首波警戒範圍為嘉義以南及澎湖等5縣市。受颱風影響，台灣沿海風浪持續增強，隨著颱風接近，預估今晚8時30分發布海上陸上警報，未來偏北往東北加速往台灣海峽前進，並於明天下半天到下周一上半天通過，各地都有明顯風雨。

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劉宇其指出，丹娜絲颱風強度暴風半徑有增強及擴大趨勢，由於其環流寬廣，東側雲系厚實導致強風範圍廣，在接近過程中，強風區會逐漸影響台灣，即便沒有登陸仍會造成影響，颱風中心預計明天晚間至後天清晨通過澎湖。

▲▼丹娜絲颱風最新預測，氣象署1740說明。（圖／氣象署提供）

▲丹娜絲颱風最新預測。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，今天受外圍環流影響，恆春及台東雨勢較大，午後山區及苗栗以南也有雷陣雨，南投、雲林、嘉義達豪雨，預計傍晚緩和。今晚到明天花蓮及台東降雨明顯，有局部大雨或豪雨，南部也有短暫陣雨。明天白天起各地降雨劇烈，晚間到下周一清晨轉為西半部降雨明顯。

他指出，颱風影響期間分為3階段降雨，今晚至明晨南部及台東有雨。明天白天南部及台東降雨明顯，中部及澎湖也有較大風雨。明天晚間到後天清晨澎湖及西半部風雨最強。另外，馬祖下周一凌晨到白天也會有影響。

▲▼丹娜絲颱風最新預測，氣象署1740說明。（圖／氣象署提供）

▲▼丹娜絲颱風最新預測。（圖／氣象署提供）

▲▼丹娜絲颱風最新預測，氣象署1740說明。（圖／氣象署提供）
 

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