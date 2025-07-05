丹娜絲暴風圈擴大！高雄明天停班課？　市府曝颱風假關鍵

▲丹娜絲颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）
記者許宥孺／高雄報導
丹娜絲颱風就在家門口，暴風圈持續擴大朝台灣逼近。中央氣象署今(5)日上午8點30分已發布海上颱風警報，根據下午最新預測，高雄市遭颱風暴雨侵襲機率是61%，高雄市明日是否可能停班課？市府稍早表示，稍後下午5點30分氣象署預定發布第四報預報，「若發布陸上颱風警報，且高雄市被劃為警戒區域，才會考量是否需停班課，在此之前不會每日宣布隔日班課狀況」。
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▲颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）
▲丹娜絲颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）
記者許宥孺／高雄報導
丹娜絲颱風就在家門口，暴風圈持續擴大朝台灣逼近。中央氣象署今(5)日上午8點30分已發布海上颱風警報，根據下午最新預測，高雄市遭颱風暴雨侵襲機率是61%，高雄市明日是否可能停班課？市府稍早表示，稍後下午5點30分氣象署預定發布第四報預報，「若發布陸上颱風警報，且高雄市被劃為警戒區域，才會考量是否需停班課，在此之前不會每日宣布隔日班課狀況」。
▲颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）
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