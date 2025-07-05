12縣市「暴風圈侵襲機率」破8成！丹娜絲最新路徑預測曝

▲氣象署下午更新颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

丹娜絲颱風逐漸增強並朝台灣接近，中央氣象署最快今日深夜發布陸上警報。根據下午最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，共有12縣市達到8成或以上，其中又以澎湖縣98%最高；另外，雙北則是73%以及76%。

氣象署下午持續針對丹娜絲發布海上颱風警報，颱風今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約390公里處，以每小時8轉14公里速度向北北東轉東北進行，強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風目前移動緩慢，未來朝北北東或東北方向，若路徑與預估相符，氣象署將於深夜前後發布陸上颱風警報，颱風明天將加速往台灣海峽移動，並於明、後天最接近台灣。

▲▼丹娜絲下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

根據下午最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，最高為澎湖縣98%，再來依序為彰化縣89%，新竹市、苗栗縣88%，新竹縣、台中市、嘉義縣87%，雲林縣83%，嘉義市82%，南投縣81%，桃園市、台南市80%，連江縣77%。另外，雙北則是76%以及73%。

▲氣象署下午更新颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，今天上午外圍環流影響，恆春已出現降雨，午後對流發展也有瞬間強降雨等劇烈天氣，隨著颱風接近，今晚至明天各地都有陣雨或雷雨，甚至局部大雨，花東、南部有局部豪雨。下周一上半天東南部還有降雨或短延時豪雨，其他地區也有較大雨勢，預計下半天才會趨緩。