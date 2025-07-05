丹娜絲進逼！海巡呼籲勿靠近海岸觀浪　擅入警戒區最重罰25萬

▲丹娜絲輕颱進逼，擅入警戒區最重罰25萬。（圖／記者陳洋翻攝，下同)

記者林名揚、陳洋、郭玗潔／連線報導

隨丹娜絲颱風海上颱風警報發布，其路徑通過台灣海峽北上，離島局部地區陣風將達8級以上，近岸海象將轉趨惡劣，金馬澎分署提醒民眾颱風期間，勿靠近海邊或岸際從事戲水、觀浪等活動，以免發生危險或意外，也呼籲民眾在縣(市)主管機關發佈警戒區域限制公告後，切勿擅入海岸警戒區，否則最高可裁罰25萬元

依丹娜絲颱風路徑，預估週日及週一將帶來強風豪雨，外島影響範圍澎湖地區將首當其衝，由於適逢暑假觀光人潮較多，金馬澎分署各岸、海巡隊已整備各項防災救援能量，以利即時啟動相關救援行動，同時加強岸際巡邏及勸導觀浪民眾，以降低危安風險，依《災害防救法》規定，地方政府一旦發布海岸警戒區公告，海巡人員將對擅自進入者逕行舉發，並移送地方政府裁罰，金額自5萬元起，最高可達25萬元。

為強化災前預警及風險控管，金馬澎分署各海巡單位持續堅守崗位，再次呼籲民眾留意相關災害警戒資訊，注意自身安全，於縣(市)主管機關發佈警戒區域限制公告後，請切勿進入警戒區域，配合海巡人員勸導措施，如擅闖區域經勸導仍不離開者，海巡可依法開罰。