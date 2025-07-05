丹娜絲明天加速威脅台灣　今晚水氣增「2地防豪雨」

▲今晚起各地就有局部大雨機率，花東、南部則慎防局部豪雨。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近，強度稍增強且有暴風圈擴大趨勢。中央氣象署下午2時30分發布最新海上颱風警報範圍，東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。丹娜絲預計明天以較強的輕度颱風狀態，加速往台灣海峽移動，今晚起各地就有局部大雨機率，花東、南部則慎防局部豪雨。

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▲▼中央氣象署持續發布海上颱風警報。（圖／氣象署）

根據最新資料顯示，丹娜絲颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東轉東北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

根據氣象署資訊，丹娜絲颱風今天下午2時中心位置在北緯20.4度，東經117.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約390公里處，以每小時8轉14公里速度向北北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

▲今天新北、宜蘭、台南、高雄及屏東都有平均風6級以上或陣風8級以上。（圖／氣象署）

氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風目前移動緩慢，未來朝北北東或東北方向，若路徑與預估相符，氣象署將於深夜前後發布陸上颱風警報，預計明天將加速往台灣海峽移動，並於明、後天最接近台灣。

她指出，丹娜絲明天以較強的輕度颱風狀態接近，還是有其威脅性，北上路徑最可能在海峽中線以東靠近西半部陸地，是否登陸台灣還要觀察，離颱風中心最接近的澎湖要特別留意。

伍婉華指出，丹娜絲颱風環流扎實，東側強風範圍廣，預計今晚起到下周一通過台灣海峽，附近海面都要留意。今天新北、宜蘭、台南、高雄及屏東都有平均風6級以上或陣風8級以上，另外，今天下半天澎湖、南部及恆春半島就開始有長浪，明天則會擴展到中部及金門沿海，屆時風浪將增強為2至3米，中心附近海域也有4至5米。

降雨方面，伍婉華表示，今天上午外圍環流影響，恆春已出現降雨，午後對流發展也有瞬間強降雨等劇烈天氣，雲林、嘉義每小時可達30至40毫米，恆春時雨量也有20毫米，另外，花蓮山區、台東及南投則有大雨機率。

她表示，隨著颱風接近，今晚至明天各地都有陣雨或雷雨，甚至局部大雨，花東、南部有局部豪雨。下周一上半天東南部還有降雨或短延時豪雨，其他地區也有較大雨勢，預計下半天才會趨緩。

▲今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率。（圖／氣象署）

氣象署指出，颱風外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投、台東（含蘭嶼、綠島）、雲林以南地區、恆春半島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署提醒，今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪亦將逐漸增大。