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國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

▲▼綠島,蘭嶼,船班,離島。（圖／記者周湘芸攝）

▲丹娜絲颱風逼近，部分離島船班停駛。（示意圖／記者周湘芸攝）

生活中心／綜合報導

4號颱風「丹娜絲」來襲，部分交通受影響，離島船班今(5日)有19航次停駛，蘇花、南迴公路6路段可能實施管制。另外，立榮以及華信航空都宣布明天國內線航班全數取消。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

●船班

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交通部航港局天然災害應變小組10時通報，受丹娜絲颱風影響，今日共有5航線，計19航次停航。另外，高雄-馬公部分，澎湖輪原無航班，增開1班下午4時由澎湖開回高雄。

1.布袋-馬公：部分停航(開航14航次、停航2航次)。
2.東港-小琉球：部分停航(開航56航次、停航8航次)。
3.鹽埔-小琉球：部分停航(開航6航次、停航4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
 

●鐵路

阿里山林鐵今(5日)至8日全線預警性停駛。


●公路

公路局於表示，今日起逐漸受外圍環流影響，西南及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒作為。

為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台9線(蘇花公路)、台9丁線(蘇花公路) 、台9線(南迴公路)、台18線(阿里山公路)、台20線(南橫公路東段)及台29線(那瑪夏-五里埔路段)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

●航空

立榮航空

立榮宣布，受丹娜絲颱風影響，7月6日國內線航班全數取消。另外，兩岸航線部分，旅客可利用長榮航空網站查詢最新班機動態。立榮表示，將視天候狀況機動調整航班，提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，可利用班機實際到離查詢。

華信航空

華信宣布，受丹娜絲颱風影響，明（6）日 國內線航班全天取消。華信表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

▲松山機場,登機報到,櫃檯辦理登機,領機票,kiosk自助服務機,自助登機。（圖／記者謝婷婷攝）

▲松山機場。（示意圖／ETtoday資料照）

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