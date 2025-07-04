快訊／5縣市深夜強風特報！氣象署示警：留意8級陣風

▲受到外圍環流影響，全台有5縣市可能出現強陣風。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

中央氣象署4日晚間10時41分發布強風特報，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，預估從今晚至明晚，全台5縣市恐出現強陣風。氣象署提醒，新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及澎湖縣，局部地區將有平均風力達6級以上或陣風達8級以上的可能性，請民眾提高警覺。

氣象署表示，強風主要集中於上述地區的沿海與空曠地帶，建議民眾加強戶外物品固定，避免靠近海邊活動，特別是從事海上作業或漁民更需注意安全。各地政府單位亦已啟動防災應變準備，防範可能帶來的災害風險。

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目前中央氣象署持續監控熱帶性低氣壓動態，視其是否發展為颱風，後續仍可能影響更廣範圍的天氣狀況，未來若有警報發布將即時更新。建議民眾隨時關注氣象局官網或收聽最新天氣訊息，以掌握第一手資訊。

此外，氣象署預估，6日南部與東南部將有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區也可能出現局部降雨。7日西半部有短暫陣雨，東部天氣較穩定，午後全台仍可能出現雷陣雨。隨著系統北移遠離，預計7日下午起降雨將逐漸趨緩。各地高溫普遍落在32至34度間，須留意中暑與熱傷害風險。

▼受到外圍環流影響，全台有5縣市可能出現強陣風。（示意圖／記者李毓康攝）



海上風浪方面，6日與7日全台沿海及外島地區將出現8至9級陣風，雷雨區更可能達10級，浪高普遍超過3米，接近中心區域可達4至5米。若熱帶系統更靠近陸地，風雨將更加劇烈，請沿海地區嚴加防範。8日起風浪將逐步減弱，9日至10日海象恢復穩定，平均風約4至5級，浪高約1米左右。

至於7月8日至11日的天氣如何？氣象署表示，受低壓帶影響，南部及東北部地區仍有局部降雨機會，午後山區亦可能有雷陣雨發生；12日至14日則轉為多雲到晴天氣，午後仍有局部雷陣雨，天氣趨於穩定。

氣象署提醒，近日天氣炎熱，各地高溫頻繁出現，請外出民眾注意防曬、補充水分，從事戶外作業者應慎防中暑與熱衰竭。此外，氣象署提醒，因熱帶系統可能帶來豪雨及強風，民眾務必持續關注最新氣象資訊，提前做好防颱準備。