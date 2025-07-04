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12縣市「暴風圈侵襲機率」破6成　準丹娜絲最接近台灣時間曝光

記者趙蔡州／綜合報導

熱帶性低氣壓TD06最快4日晚間至5日清晨增強為輕度颱風「丹娜絲」，中央氣象署最新資料指出，熱帶低壓目前在巴士海峽，預計6日至7日上半天最接近台灣，未來120小時內各縣市暴風侵襲機率，總共有12縣市超過60％，又以澎湖91％最高。

▲▼準丹娜絲最新路徑曝。（圖／中央氣象署）

▲氣象署4日晚間公布熱帶低壓最新的路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署）

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氣象署資料顯示，熱帶低壓目前以每小時5公里速度，往西北方向緩慢移動，最快4日晚間至5日清晨會增強為颱風丹娜絲，路徑上5日晚間將加速並改往北北東方向（台灣海峽）移動，最接近台灣的時間預計是6日至7日上半天，颱風一旦形成，氣象署就會發布海警。

根據氣象署最新公布的未來120小時內各縣市暴風侵襲機率，60％機率以上縣市分別是澎湖縣91％、連江縣74％、嘉義縣73％、彰化縣72％、台南市70％、台中市68％、苗栗縣67％、嘉義市66％、雲林縣66％、新竹市63％、南投縣62％、新竹縣61％。

▲▼準丹娜絲最新路徑曝。（圖／中央氣象署）

▲未來120小時內各縣市暴風侵襲機率，總共有12縣市超過60％，又以澎湖91％最高。（圖／中央氣象署）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，準丹娜絲颱風從台灣海峽北上機率非常高，無論最後準丹娜絲本身距離陸地多近，都會讓台灣上空吹強勁偏南風，預計會為南部、東部將有較大雨勢，從各國模式最新的雨量預報來看，預報雨區的分布很有共識，南部、花東幾乎是紫紅一片，尤其是恆春、台東，3至4天的累積雨量會相當可觀。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」接著說，至於中部以北的雨勢，就要看颱風實際走向決定，這也是各國模式在中部這邊有落差的原因，如果到時颱風離的太近，大雨區域勢必也會往北蔓延，但目前這點會否成真，還要持續觀察。

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