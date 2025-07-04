吳德榮：準丹娜絲颱風掃過陸地　最新路徑曝光

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

位在南海的熱帶擾動，預計在週末通過台灣海峽。氣象專家吳德榮指出將會發展成颱風丹娜絲，暴風圈掃過陸地。

吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(4)日各地晴朗酷熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。午後山區及嘉義以南近山區平地，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部、恆春半島亦偶有零星降雨的機率。

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各地區氣溫為：北部24至38度、中部25至37度、南部24至37度、東部21至36度。

明(5)日北台灣續晴朗酷熱、注意防曬、防中暑。南部、東半部下半天起受準丹娜絲外圍水氣影響，轉為有陣雨的天氣，注意較大雨勢。下週(6)日至下週一(7日)上半天、準丹娜絲影響最大，注意強風、豪雨。下週一(7日)下半天天氣逐漸緩和。但模擬仍在調整中，有「不確定性」，應續關注最新資料。

▲最新(3日20時)歐洲系集模式(ECMWF)顯示，模擬路徑雖較收歛，仍分散在台灣陸地及西側。（圖／洩天機教室）

最新(4日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕颱「木恩」在日本南方海面，向東北轉北，遠離日本。

最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，另一熱帶系統在呂宋島西北方受地形及垂直風切限制，發展緩慢；先受太平洋高壓導引，偏西前進，進入南海發展成颱；週六(5日)轉為西南風導引向東北進行，向台灣逼近，下週(6)日通過台灣海峽，暴風圈掃過陸地；再受其東北方高壓的導引，轉向福建、浙江，對台威脅不可小覷。

最新(3日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖(左圖)顯示，由於有生成位置高壓導引轉變為西南風導引、兩關鍵因素的「不確定性」，故模擬路徑先偏西再轉東北，整體雖較收歛，仍分散在台灣陸地及西側；美國系集模式(GEFS)模擬圖，亦有類似的轉變，但大部分分散在台灣東側。由於模式都將持續調整，應繼續密切觀察。