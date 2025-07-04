原住民族部落大學　跨島嶼南島船造船培訓開訓

▲原住民族部落大學跨島嶼南島船造船培訓開訓。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

繼帛琉無動力帆船「Alingano Maisu」號完成「航向母親的島嶼」計畫成功抵達台東後，掀起各界對南島航海與造船文化的熱烈關注。台東縣政府4日在杉原灣海洋學習基地舉辦「跨島嶼南島船造船培訓課程」開訓典禮，象徵原住民族海洋文化傳承與南島族群國際交流再邁重要一步。

台東縣長饒慶鈴表示，配合中央推動「向山致敬、向海致敬」政策，縣府啟動為期三年的「海洋文化暨傳統航海人才培訓計畫」，本次造船課程即為重點項目之一，由台東原住民族部落大學主辦，集結跨島嶼講師團隊共同授課，包括關島查莫洛族航海復振組織Ulitao負責人Ronald Acfalle、蘭嶼達悟族造船工藝師謝福生，以及莿桐部落Fudafudakan船團團長劉裕義。三方專家將攜手設計具有阿美族、達悟族與查莫洛族文化特色的「跨島嶼南島船」，體現文化智慧的融合與技術創新的精神。

台東縣持續透過各項實作與交流計畫，積極促進在地原住民族與南島語族族群建立連結。自去（113）年5月與莿桐部落簽署合作備忘錄後，杉原灣海岸區域即啟動永續共管機制，同年8月Fudafudakan船團進駐，帶領學員從砍竹、編綁至划槳操作，全程體驗傳統竹筏工藝，累積了厚實的造船技藝基礎，成為部落大學海洋文化發展的重要成果之一。

今年5月，台東縣政府於杉原灣新建完成的海洋學習基地，迎來由帛琉遠航而來的Alingano Maisu號，象徵南島文化在地深耕與國際串聯的歷史時刻。此次培訓課程更進一步深化人才培育，結合實務操作與文化學習，推動南島語族之間的技術與情感連結。

原民處指出，此次課程學員背景多元，除了延續112年拼板船、113年阿美族竹筏課程之學員外，也開放一般民眾報名，甚至吸引在台俄羅斯籍人士參與，充分展現課程的國際吸引力與文化魅力。課程將自即日起至9月30日為期三個月，學員將學習木材、黃藤等材料運用及造船工具實作，全程參與造船流程，並預計於10月4日於杉原灣舉行船隻下水儀式及試航。

透過本次「跨島嶼南島船造船培訓課程」，不僅培育原住民族海洋文化專業人才，更落實南島族群文化再生與技藝傳承，打造台東成為連結太平洋南島文化的關鍵基地。