中鋼貨輪撞高雄港碼頭　巨浪釀1船沉沒、1船纜繩斷裂

▲高雄港碼頭示意圖。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中鋼旗下散裝貨輪「明鴻號」，9日晚間7時10分在高雄港小塢口二碼頭轉角處發生意外，撞上監視器柱子。事故發生後，港務局的拖船啟動大馬力作業，形成強烈海浪，導致停泊在附近的「台船8號」小艇不幸沉入海底。所幸事發時台船8號上無人，未造成人員傷亡。

事故還波及另一艘船隻「台船12號」，該船泊靠在台船8號附近，因海浪衝擊導致纜繩斷裂，只剩下一條纜繩固定船隻。此外，台船12號的接岸電纜也因衝擊而斷裂，所幸未進一步造成更大的損害。