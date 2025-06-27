富岡警走進社區據點　交通與防詐雙重守護

▲台東警察分局富岡派出所，舉辦交通與反詐騙宣導活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化長者交通安全與防詐意識，台東警察分局富岡派出所日前前往利吉部落文化健康站，舉辦交通與反詐騙宣導活動。活動中，員警特別播放交通安全影片，透過視覺引導強化長者記憶，提醒民眾過馬路應遵守號誌、行走行人穿越道，並留意大型車輛內輪差與視線死角問題，避免發生危險。

除交通宣導外，警方也同步進行防詐騙教育，根據統計，近期受害案件數量最多的三大詐騙手法，分別為

「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」及「假買家騙賣家詐騙」。現場有長者提出不熟悉「假買家騙賣家詐騙」，故員警針對「假買家騙賣家詐騙」進行解析，此為針對網路賣家設下的陷阱，詐騙者會先假冒買家要求改用通訊軟體聯繫，再誘導賣家使用特定物流平台（如賣貨便），接著謊稱訂單金額凍結或金流驗證未完成，需由「客服」處理。最後甚至冒充銀行專員要求賣家提供帳號、密碼與簡訊驗證碼，趁機盜取資金，手法層層設計、極具欺騙性。此次活動也獲得現場長者熱烈響應，不少民眾主動提問詐騙案例，分享曾經接獲可疑簡訊的經驗，氣氛熱絡而實用。

台東警察分局呼籲，若遇到網路交易、投資邀約或親友要求金錢協助時，應提高警覺、暫緩操作，可撥打165反詐騙專線查證或洽派出所尋求協助。警方將持續深入社區、推動在地宣導，強化識詐觀念，齊心打造安全無詐的生活環境。