布頌部落文化集會所動土　台東縣府邁向「一部落一聚會所」願景

▲布頌部落文化集會所動土。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市布頌部落文化集會所2日舉行動土典禮，象徵「一部落一聚會所」政策再向前邁進一步。該工程預計於115年初完工，未來將成為族人舉辦會議、祭儀、文化教育的重要空間，強化部落凝聚力與文化傳承。

動土典禮由台東市長陳銘風主持，部落頭目、主席、幹部與族人熱情參與，原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安（Qucung Qalavangan）、縣府原民處長方銘總、立委鄭天財、縣議員陳政宗、方賢仁及台東市民代表會代表、中華、寶桑里里長皆到場祝賀。現場並依傳統祭儀進行祈福儀式，祈求工程順利與祖靈庇佑。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動「一部落一聚會所」政策，攜手中央協助各部落打造屬於自己的文化聚會空間。截至目前，全縣187個部落中已有159個完成聚會所設置，預計年底前將再啟用3座，包括瓦剛岸（紅葉）、金崙青年及和平（旮祭來）部落聚會所，另有南溪、阿拉巴灣、瑪屋撈外、撒舒而雅等4座進入規劃設計與招標階段，預期年底達成168個部落擁有聚會所，涵蓋率達約九成。

縣府指出，聚會所不僅是族人辦理會議、儀式與文化教育的場域，更是族群情感交流與文化傳承的核心。截至目前，全縣已有26座聚會所獲花東地區永續發展基金補助興建，其中22座已完工啟用。縣府強調，未來將持續與原民會合作，加速聚會所建設腳步，打造永續、富有文化意涵的部落生活空間，奠定原民文化傳承的重要基石。