南部地區7/16實施防空演習　枋寮警召開演習協調會

▲枋寮警分局今(4)日召開「2025城鎮韌性(防空)演習」協調會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局今(4)日召開「2025城鎮韌性(防空)演習」協調會，邀集轄內機關、團體共商演練細節。該演習將於7月16日實施，內容涵蓋防空警報、人車疏散及交通管制，盼藉縝密規劃與警民合作，提升防空應變效能。

今年南部地區(臺南市、高雄市、屏東縣)的「2025城鎮韌性（防空）演習」訂於7月16日(星期三)13時30分至14時實施，進行人、車疏散避難、交通及燈火管制等實作演練。

枋寮分局於今(4)日10時召開期前分工協調會，由枋寮分局長盧恒隆主持，廣邀轄內各公私機關、團體代表共同參與，期望透過縝密規劃與各單位通力合作，確保演習順利進行、提高防空避難等應變機制。

這次演習內容包括實施30分鐘之防情傳遞、警報發放、人車疏散及交通管制等實作演練。演習警報發放後，人、車一律接受軍、警及民防人員引導，進行防空疏散避難，或依地形、地物確實掩蔽。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所（含居家者）緊閉門窗（簾）、避免人員進出，並配合交通管制作為，防空疏散避難設施主動開放，民眾實際進入避難演練。

枋寮分局呼籲，適逢暑假旅遊旺季，轄區內有枋寮鐵道藝文特區、枋寮漁市場及雙流國家風景區等多處觀光景點，各景點於演習期間停止一切相關活動，鐵、公路照常行駛、靠離，下車旅客、接送親友人車，仍須實施防空疏散避難。

分局長盧恒隆提醒，對於不遵守規定避難疏散，或不配合交通管制者，皆可依「民防法」第25條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。此外，民眾如需查詢相關防空避難設施位置，可多利用警政服務APP中「防空疏散避難專區」功能，即可迅速提供導航資訊，方便民眾前往避難。